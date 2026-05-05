На Тернопільщині ветерани війни зіграли у волейбол сидячи з жіночою паралімпійською збірною України

Товариська гра відбулася між ветеранською командою з волейболу сидячи «Яструби МХП» та гравчинями жіночої паралімпійської збірної України.



Команда ветеранів війни «Яструби МХП» була створена у 2025 році. Спочатку поліцейські та військові з пораненнями і порушеннями опорно-рухового апарату просто збиралися у вільний час, щоб пограти у волейбол. Згодом це захоплення переросло у повноцінну команду, яка нині налічує дев’ять гравців.



Як розповідає капітан Василь Базюк, наразі команда «Яструби МХП» готується до Чемпіонату України.



«Ми готуємося до чемпіонату України. Найближчим часом у нас відбудеться кілька ігор, у яких ми беремо участь. І цей досвід, який ми сьогодні отримуємо, допоможе нам у грі з іншими командами».



Уперше до гри долучився ветеран війни Сергій Амірагов. Колишній військовослужбовець ЗСУ воював на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. У 2024 році під час виконання бойового завдання отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу.



«Гра справді цікава, і я відчуваю, що зможу повернути втрачену форму та продовжити грати далі», – каже ветеран.



Матч став нагодою для гравців поспілкуватися та підтримати одне одного. Для кожного з них це – новий досвід. Такі спортивні заходи допомагають ветеранам відволіктися від пережитого, а також популяризують адаптивний спорт і сприяють його розвитку в Україні.



«Дуже радий, що до команди долучаються нові ветерани. Це круто, класно і допомагає відволіктись ветеранам від спогадів про війну, легше повернутися до цивільного життя», – зазначає голова громадської організації «Ветеранський простір «Незламні духом» Руслан Пелехатий.



У команди ветеранів війни «Яструби МХП» попереду нові ігри та підготовка до чемпіонату, тож бажаємо їм нових перемог і успіхів у майбутніх змаганнях.



Поділіться:









