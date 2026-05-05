На війні загинув захисник Андрій Євглевський з Тернопільщини

І ще одна трагічна звістка про смерть українського воїна надійшла сьогодні до Борщівської територіальної громади, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі та Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, під час здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, помер 29 квітня 2026 року в районі н.п. Юрченкове Харківської області інспектор прикордонної служби-водій відділення тилового забезпечення, солдат ЄВГЛЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1968 року народження, сім’я якого проживає в м. Борщів.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!