Нещасний випадок у Тернополі: загинув 48-річний чоловік

У Тернополі правоохоронці з’ясовують обставини смерті 48-річного чоловіка, якого, за попередніми даними, могло бути отруєно чадним газом.

Як повідомили в поліції, повідомлення про інцидент надійшло 4 травня близько 21:40 від медиків екстреної допомоги. Також стало відомо про госпіталізацію жінки 1954 року народження.

Подія сталася в одній із квартир на вулиці Білецькій. За даними слідства, у помешканні перебували мати та її син. Згодом жінка відчула погіршення самопочуття, а на кухні виявила непритомного сина. Вона викликала родича, який уже звернувся до швидкої допомоги.

Жінку госпіталізували до медичного закладу, однак лікарям не вдалося врятувати чоловіка.

Попередньо причиною трагедії вважають отруєння чадним газом. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За фактом події відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією як нещасний випадок. Триває слідство.

Правоохоронці нагадують, що чадний газ не має запаху і кольору, тому є особливо небезпечним. Вони закликають регулярно перевіряти газове обладнання та вентиляцію, а при перших ознаках отруєння негайно виходити на свіже повітря та викликати екстрені служби.