Було лише 23 роки, – війна забрала захисника Павла Мельника з Тернопільщини

Захищаючи Україну, загинув уродженець села Гадинківці (Заремба), молодший сержант Мельник Павло Михайлович, 13 липня 2002 року народження, повідомляють в Копичинецькій міській раді.

Павло служив на посаді командира гармати 2 розрахунку 2 артилерійського взводу артилерійської батареї 3 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284.

03 травня 2026 року поблизу населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області загинув в бою з противником, виконуюче бойове завдання, до останнього подиху борючись за незалежність України та її людей.

Відвага, самопожертва та незламний дух Героя навіки закарбуються в історії України і стануть прикладом для майбутніх поколінь борців.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

Допомагаймо Силам безпеки і оборони України! Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою