На Тернопільщині відбудеться наметовий табір «Лисоня»

Лисоня ім. Івана Гавдиди – вишкільний наметовий табір, на якому ти можеш випробувати себе, розширити свій кругозір, загартувати тіло і дух. Якщо тебе цікавить саморозвиток, прагнеш знайти нових друзів та набратися досвіду, тоді “Лисоня” – це саме те, що тобі потрібно! Адже ось вже кілька десятиліть поспіль табір збирає велику кількість однодумців в одному місці – у таборовій оселі “Соколиця”, що на Бережанщині.

На учасників чекає фізичне випробування на смузі перешкод та вольових змагах. Отримають знання із виживання у природніх умовах, та пройдуть курс медіаграмотності. Позмагаються командою в регбі та у вовчому колі. Ну а на завершення поспівають пісень біля ватри.

Табір орієнтований на молодь, яка хоче чогось навчитись і готова працювати над собою, щоб вже сьогодні бути патріотом в дії, а не на словах. «Лисоня» – табір вишкільного характеру, проте для учасників він стане кращим літнім активним відпочинком.

Коли: 2-7 липня.

Вік учасників 15-23 роки.

Місце проведення: Бережанщина, Тернопільська область.

Організаторами табору: Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Управління сім’ї та молоді Тернопільської ОДА.

Деталі за номером: +38 096 002 12 70 Оксана

Заповни анкету: http://mnk.org.ua/lysonia, виконай всі умови участі та стань учасником нашої команди уже сьогодні!