Московська церква програла Верховний суд щодо земельної ділянки у Тернополі

Тернопільська єпархія УПЦ втратила право користування земельною ділянкою на вул. Коновальця, 1, де розташований Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, через рішення міськради. Спочатку єпархія намагалася оскаржити це рішення в суді, витребувати землю з чужого незаконного володіння, однак Верховний Суд залишив скаргу УПЦ без задоволення.

Історія справи

Судові дебати по справі тривають з квітня 2023 року. Управління Тернопільської єпархії УПЦ вимагало залишити за собою право розпоряджатися земельною ділянкою площею 0,548 га на вул. Коновальця, 1, яку отримали в безстрокове користування ще 30 квітня 2009 року. Відмовившись від рішення міськради, у грудні 2024 року єпархія подала позов на заборону міськради розпоряджатися ділянкою та накласти арешт на землю.

Судові розгляди: перші рішення і апеляція

Господарський суд області на початковому етапі задовольнив частину позову, наклавши арешт на землю. Однак міськрада звернулася до апеляційного суду, стверджуючи, що Тернопільський господарський суд не оцінив усіх доказів і не врахував, що земельна ділянка є власністю міської ради, а інформація про права УПЦ на цю землю відсутня в реєстрі.

Верховний Суд, розглянувши справу, не задовольнив касаційну скаргу єпархії, підтримавши рішення апеляційного суду.

Рішення Верховного Суду

У своїй постанові Верховний Суд зазначив, що «не було надано достатніх доказів на підтвердження того, що припинення права постійного користування земельною ділянкою УПЦ призводить до неможливості володіння та користування майном». Також суд врахував, що земельна ділянка перебуває у власності Тернопільської міської ради, і відомості про майнові права УПЦ на цю землю відсутні.

Колегія суддів підкреслила, що «за таких умов заборона відповідачу приймати будь-які рішення щодо поділу чи передачі земельної ділянки необґрунтовано обмежує орган місцевого самоврядування у здійсненні прав власника».

Позиція УПЦ

Прессекретар Тернопільської єпархії УПЦ, отець Степан Балан, прокоментував ситуацію, зазначивши: «Ми просто хочемо працювати, як і раніше. Нічого протизаконного в нашому храмі не робили, не робимо і не плануємо. Молимося за мир в Україні, допомагаємо ЗСУ, але постійно змушені відволікатися на юридичні процеси».

Міська рада і подальші плани

Нагадаємо, що в процесі судових розглядів Тернопільська міськрада вже виділила частину землі на вул. Коновальця, 1 (площею 0,0653 га) релігійній організації «Парафія Віри, Надії, Любові і матері їх Софії м. Тернопіль, Тернопільської єпархії ПЦУ».

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