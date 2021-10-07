Переможці Республіки галицько-донбаські музиканти зіграють сольник у Тернополі 

10 жовтня о 19.00 у арт-кластері Na Poshti галицько-донбаський гурт Nazva дасть сольний концерт. Хлопці вже підкорили серця тернополян під час мистецького фестивалю Ї, тож вирішили повернутися, щоби порадувати глядачів новими піснями.

NAZVA – музично-візуальний проєкт. Двоє людей – корінний львів’янин Павло Гоц та переселенець із Донбасу Ярослав Яровенко, використовуючи контрабас, альт, клавіші, флор-том, скрипку, блок-флейту та два голоси, створюють унікальне звучання, аналогів якому немає в Україні.

Основою музичних творів проєкту є синтез поезії, цитат на твори класичних композиторів, музику, пісні та ритми різних народів світу. Але при цьому, вся музика залишається авторською.

Це перфомативно-театральний проєкт, який ідентифікував свій стиль як “альтернативний етноарт хао́с”. Це енергетичні викиди емоцій, які проходять через інструменти, голоси й усе що може видати звук. Від поетичного спокою до бісової експресії. Враження і ще раз враження.

Літо 2021 року було дуже плідним для гурту Nazva. У червні ми пройшли відбір молодих виконавців та потрапили на головну сцену мистецького фестивалю Ї. У липні ми працювали на студії, а у серпні зняли живий виступ на Високому Замку Львова. Цю акцію ми присвятили 30-ій річниці Незалежності України. І вже за кілька днів ми поїхали на фестиваль Республіка та перемогли у конкурсі молодих виконавців, зайнявши третє місце. Тепер осінь, час продовжувати, час працювати, зустрічатися з глядачами у більш тісній та відвертій атмосфері. Саме тому їдемо до Тернополя. Нам подобається ваше місто, ваші слухачі. Віримо, що це взаємно.

https://youtu.be/IHH0OydFhLs

Коли: 10 жовтня о 19:00

Де: креативний кластер Na пошті, вул. Чорновола, 4

Квитки: 100₴ (150₴ – в день події)

Придбати: https://secure.wayforpay.com/payment/nazva