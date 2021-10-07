Суд відхилив скаргу прокурора щодо третього спільника у справі тернопільського підприємця

4 жовтня Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора Тернопільської окружної прокуратури на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13 вересня про взяття під варту на 60 діб підозрюваного Василя Лилика по справі підприємця Олега Юника та визначено розмір застави – 181 тис. 600 грн.

Також колегія суддів відмовилась збільшити розмір застави до 6 млн. 810 тис. грн., на чому наполягав прокурор у разі, якщо апеляційний суд вирішить залишити підозрюваного на свободі.

Захищаючи свого підзахисного, підозрюваного Василя Лилика, адвокати наполягали, що особа, яку зафіксували відеокамери біля кіоску потерпілого, та Лилик зовсім не схожі за статурою. Крім того, внесені дружиною Василя 181 тис. 600 грн. застави слугуватимуть запорукою, що чоловік нікуди не втече. Надалі, якщо в суді буде доведено його вину, ці кошти можуть бути зараховані як компенсація збитків, завданих потерпілому. Сам підозрюваний розповів, що давно знайомий з головним підозрюваним у справі Богданом Корильчуком і навіть позичив йому 20 тис. доларів, що підтверджує розписка.

Відтак колегія суддів відмовила прокурору в задоволенні апеляційної скарги, оскільки він… переплутав дати. Апеляційний суд прийняв скаргу прокурора до розгляду, однак, витребувавши справу з місцевого суду і перевіривши її матеріали, встановив, що вони містять ухвалу слідчого судді від 14 вересня 2021 року відносно Василя Лилика, а ухвали від 13 вересня ц. р., на яку прокурор подав апеляційну скаргу, в матеріалах цієї справи немає. Таким чином, апеляційне провадження було відкрито за скаргою на неіснуючу ухвалу слідчого судді, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.

Разом з тим, переглянути наявну в матеріалах справи ухвалу слідчого судді від 14 вересня 2021 року апеляційний суд не має права, оскільки це суперечить вимогам ч.1 ст. 404 КПК України. Зважаючи на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду не знайшла підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора й апеляційне провадження закрила як таке, що було відкрите помилково.

Таким чином, на сьогодні Василь Лилик – єдиний із трьох підозрюваних у вимаганні та підпалі майна потерпілого, підприємця Олега Юника, хто залишився на свободі. У СІЗО ж опинився Богдан Корильчук, на якого кайданки одягнули у залі судового засідання, а також суд вирішив узяти під варту і другого підозрюваного – Василя Солошенка.

Нагадаємо, у травні цього року дві торгові точки Олега Юника спалили, через декілька днів на його особистий номер телефону почали доноситися дзвінки та повідомлення шантажуючого змісту. Згодом стали тероризувати й дружину – Христину Юник. Також зловмисники вимагали у родини підприємця кошти у розмірі 250 тисяч доларів (майже 7 млн. грн.).



