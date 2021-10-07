Круглий стіл «Адвокація на підтримку стратегій із вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні» днями відбувся в Тернопільській ОДА. Серед головних питань, що обговорили учасники заходу були: чим ризикують невакциновані українці?

На другому році пандемії коронавірусу статистика залишається невтішною. Міністерство охорони здоров’я звітує про більш як 11 тисяч нових випадків COVID-19 за добу. Лікарні знову заповнилися хворими, і під потреби ковідних пацієнтів віддають інші відділення. Медики б’ють на сполох, адже практично всі госпіталізовані не мають щеплення. Чим страшний коронавірус для невакцинованих тернополян

Ризик 1: тяжка форма COVID-19 Тяжка форма COVID-19 супроводжується високою температурою, ускладненим диханням або задишкою, болем у грудях, пневмонією тощо. Часто до вірусної інфекції додається бактеріальна, і це погіршує загальний стан. За даними МОЗ, найбільше ризиків захворіти на тяжку форму коронавірусу мають літні люди й ті, хто має супутні захворювання. Часто ці категорії поєднуються, адже що старша людина, то вища імовірність хронічних хвороб у неї. Найстрашніше те, що більшість хворих – це люди, які не отримали вакцинацію. При тому, що вакцина є в достатній кількості в Україні і щеплення легко отримати», – заявила директорка ДОЗ ТОДА Ольга Ярмоленко. Статистика Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) свідчить, що серед пацієнтів старше 60 років, які були госпіталізовані з COVID-19, 97% не мають повного курсу вакцинації. Утім, саме вони потребують найбільшого захисту від хвороби. Медики розповідають, що перемогти сам вірус для повного одужання мало. Адже інфекція впливає на інші системи організму, наприклад, викликає згущення крові й тромби. Щобільше, міжнародні дослідження свідчать, що коронавірус викликає порушення в роботі серця – міокардит, ішемію та ін. «COVID-19 змінює перебіг майже всіх захворювань, бо має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій – внутрішню вистілку кровоносних судин. Спочатку окуповує судини легень, а потім пробирається до серця, головного мозку, нирок», – наголосив хірург Вячеслав Лазирський. За словами лікарів, постковідні ускладнення можуть спричинити важкі патології: ураження головного і спинного мозку з розвитком деменції, інсульту, енцефаліту, мієліту, полінейропатії.