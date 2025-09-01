Початок осені з історією та пригодою: на Тернопільщині проведуть теренову гру «Чортківська офензива»

Тернопільщина запрошує молодь віком від 16 до 24 років розпочати осінь із «Чортківської офензиви» ім. Василя-Якова Капустинського! Захоплива теренова гра, організована Молодіжним Націоналістичним Конгресом (МНК), пройде з 19 по 21 вересня. Участь безкоштовна.

Кожен день гри — це унікальний досвід у боротьбі, стратегії та орієнтуванні. Несподівані ситуації тренують критичне мислення, а невідомість змушує серце битися швидше.

Назва гри пов’язана з реальною подією — Чортківською офензивою Української Галицької Армії 1919 року під час польсько-української війни. Операція відбулася з 7 по 28 червня 1919 року й була тактичною короткостроковою перемогою ЗУНР. Гра відтворює її дух і передає історичну атмосферу, водночас дозволяючи молоді випробувати себе в командних завданнях.

«Чортківська офензива» ім. Василя-Якова Капустинського створена на честь його пам’яті. Василь-Яків Капустинський («Яків») був активним членом МНК, патріотом і громадським діячем. Гра покликана виховувати патріотизм, командний дух та зацікавленість історією визвольних змагань.

Деталі участі

Дата: 19–21 вересня

Місце: Тернопільщина

Вік учасників: 16–24 роки

Участь: безкоштовна

Анкета для реєстрації: https://forms.gle/uMiKAB72EHPm3fbAA

Приєднуйтесь до пригоди, щоб відчути історію на власному досвіді, розвинути стратегічне мислення та командну взаємодію. «Чортківська офензива» — це не просто гра, це урок історії та можливість проявити себе!