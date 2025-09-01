Шахрайська схема під виглядом міжнародних виплат: тернополянка втратила 156 000 гривень

Сотні українців щодня шукають можливостей отримати фінансову підтримку – і саме на цьому заробляють шахраї. 39-річна жителька обласного центру стала жертвою афери, повіривши у фейкові виплати від ООН.



За словами потерпілої, у месенеджері Viber вона натрапила на повідомлення з пропозицією отримати грошову допомогу від міжнародної організації ООН. Автори допису закликали перейти за посиланням для оформлення виплат. Зацікавившись, жінка виконала вказівки: відкрила сайт та ввела персональні дані, зокрема реквізити банківської картки.



Наслідки не змусили себе чекати – з рахунку заявниці було списано всі заощадження, а це – 156 000 гривень. Лише після цього вона зрозуміла, що потрапила в шахрайську пастку та звернулася за допомогою до працівників поліції.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють, осіб причетних до злочину.



Запам’ятайте:



Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями з месенджерів чи соцмереж.

Не вводьте реквізити банківських карток на невідомих ресурсах.

Перевіряйте інформацію про будь-які виплати лише на офіційних сайтах державних чи міжнародних організацій.

Поліцейські закликають мешканців Тернопільщини бути пильними, адже від вашої обачності залежить фінансова безпека.



Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.





