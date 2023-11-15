Тернополян запрошують “Подарувати Миколая солдату” та отримати прапори з підписами Залужного та Буданова
2 грудня о 18:00 годині в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться благодійний захід на підтримку наших захисників “Подаруй Миколая солдату”. Організатори запрошують тернополян відвідати захід та показати нашим героям підтримку тилу.
- Кожен день ми не стомлюємось дякувати за мирне небо нашим захисникам. Кожного дня наші атланти ризикують життям задля нас, України в боротьбі зі злом. Кожного дня ростуть запити з фронту. Ми просимо долучитись до благодійного заходу для забезпечення наших героїв необхідними засобами та технікою. Ми вдячні усім, хто долучається до допомоги та організації події і дуже просимо прийти усіх небайдужих та сказати дякую нашим найкращим! – запрошує у драмтеатр волонтерка Юлія Мамчак.
До слова, під час дійства будуть виставлені на аукціон досить цікаві лоти. Зокрема, прапори підписані генералом Валерієм Залужним та керівником ГУР Кирилом Будановим, цитата з гімну України з підписом Валерія Залужного та багато іншого.
Також окремим лотом за найбільший донат буде виступати сертифікат на навчання у навчальному центрі “West Guard Drones” , де ви будете мати можливість навчитися керувати дронами типу MAVIC та FPV.