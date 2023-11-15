16:10 | 15.11.2023
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Афіша Тернополя 

Тернополян запрошують “Подарувати Миколая солдату” та отримати прапори з підписами Залужного та Буданова

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2 грудня о 18:00 годині в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться благодійний захід на підтримку наших захисників “Подаруй Миколая солдату”. Організатори  запрошують тернополян  відвідати захід та показати нашим героям підтримку тилу.

  • Кожен день ми не стомлюємось дякувати за мирне небо нашим захисникам. Кожного дня наші атланти ризикують життям задля нас, України в боротьбі зі злом. Кожного дня ростуть запити з фронту. Ми просимо долучитись до благодійного заходу для забезпечення наших героїв необхідними засобами та технікою. Ми вдячні усім, хто долучається до допомоги та організації події і дуже просимо прийти усіх небайдужих та сказати дякую нашим найкращим! – запрошує у драмтеатр волонтерка Юлія Мамчак.
 

До слова, під час  дійства будуть виставлені на аукціон досить цікаві лоти. Зокрема, прапори підписані генералом Валерієм Залужним та  керівником ГУР Кирилом Будановим, цитата з гімну України з підписом Валерія Залужного та багато іншого. 

Також окремим лотом за найбільший донат буде виступати сертифікат на навчання у навчальному центрі “West Guard Drones” , де ви будете мати можливість навчитися керувати дронами типу MAVIC та FPV.

Квитки безкоштовні.
Замовлення квитків за телефоном: +38098 308 29 35

 

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