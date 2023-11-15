2 грудня о 18:00 годині в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться благодійний захід на підтримку наших захисників “Подаруй Миколая солдату”. Організатори запрошують тернополян відвідати захід та показати нашим героям підтримку тилу.

Кожен день ми не стомлюємось дякувати за мирне небо нашим захисникам. Кожного дня наші атланти ризикують життям задля нас, України в боротьбі зі злом. Кожного дня ростуть запити з фронту. Ми просимо долучитись до благодійного заходу для забезпечення наших героїв необхідними засобами та технікою. Ми вдячні усім, хто долучається до допомоги та організації події і дуже просимо прийти усіх небайдужих та сказати дякую нашим найкращим! – запрошує у драмтеатр волонтерка Юлія Мамчак.

До слова, під час дійства будуть виставлені на аукціон досить цікаві лоти. Зокрема, прапори підписані генералом Валерієм Залужним та керівником ГУР Кирилом Будановим, цитата з гімну України з підписом Валерія Залужного та багато іншого.

Також окремим лотом за найбільший донат буде виступати сертифікат на навчання у навчальному центрі “West Guard Drones” , де ви будете мати можливість навчитися керувати дронами типу MAVIC та FPV.

Квитки безкоштовні.

Замовлення квитків за телефоном: +38098 308 29 35