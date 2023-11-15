Смерть дитини у стоматолога: попередня причина трагедії – гостра легенево-серцева недостатність

Триває розслідування щодо смерті малолітньої дитини у тернопільській лікарні при лікуванні зубів. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури триває досудове розслідування, розпочате щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Встановлено, що 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі проводили лікування зубів малолітньому хлопчику під дією загального наркозу. Через падіння кров’яного тиску під час лікування хлопчика доставили у реанімацію, де він помер. Вік дитини – 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.