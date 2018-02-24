Афіша Тернополя 

Оксана Гончарук навчатиме робити тернополянок “імбирне диво”

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Йде весна і хочеться відчути трішки тепла, хочеться квітів і весняного настрою.
Оксана Гончарук зробила для нас святковий настрій, додала кольорів, квітів і трішки імбирно-медового запаху у нашу оселю.
Тренінг центр “Разом”пропонує дівчаткам до весняних свят зробити собі свято – букет з  імбирно-медових пряників.

Планують майстер класи 6.03 (на 11,00 та 18,30), а також 8,03 (на 11,00 для тих красунь, які не хочуть в цей вихідний день прибирати, а планують зробити собі свято. 

Також запрошують дівчат з дітками, яким цікаво розмальовувати пряники.

Записуватися можна з телефонами – 0984467894, 0977071213 (Оксана), 0672086874 (Наталя).

Нагадаємонайсмачніші торти у м.Тернопіль пече Оксана Гончарук 

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