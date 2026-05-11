Повертається до життя після війни: історія реабілітації військового з Тернопільщини

У КНП “Микулинецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації” ТОР розповіли історію військового Василя Бойка, який після важкого поранення руки проходить курс реабілітації та поступово повертається до повноцінного життя.

Василь родом із села Мшанець. До повномасштабної війни працював трактористом і будівельником, їздив на заробітки. У 2022 році його мобілізували до війська, однак згодом він повернувся додому через стан здоров’я. Уже у 2025 році чоловік знову став до служби.

Після навчань на полігоні в Рівному військового направили до 225 полку. Він виконував бойові завдання на Харківському, Чугуївському та Дніпропетровському напрямках. Серед перших бойових виходів були Воскресенка та Соснівка. За словами захисника, протягом трьох із половиною місяців підрозділ перебував без ротацій.

19 січня Василь потрапив під ракетний обстріл. Уже 21 січня його евакуювали з важким пораненням руки — відкритою раною та роздробленою кісткою. Спочатку лікування проходив у Дніпрі, а згодом — у Тернополі, де йому провели дві операції та встановили пластини.

Після короткої відпустки військовий приїхав на реабілітацію до Микулинців. У медзакладі з ним працює міждисциплінарна команда фахівців. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Руслан Бобецький координує процес відновлення, а ерготерапевти допомагають повернути функції руки.

У лікарні зазначають, що позитивний ефект дають і сірководневі ванни, після яких пацієнт почувається значно краще.

Окрему увагу приділяють психологічній підтримці. Разом із клінічною психологинею Валентиною Ковальчук Василь проходить по вісім занять щотижня. За словами медиків, у військового стабілізувався психоемоційний стан, покращився сон і стало менше нав’язливих спогадів про пережите.

У закладі наголошують: реабілітація — це не лише про фізичне відновлення, а й про повернення людини до життя, підтримку та віру в майбутнє.