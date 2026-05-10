Понад два роки вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Володимир Мельничук з Тернопільщини

Підтвердилася загибель МЕЛЬНИЧУКА Володимира Петровича якого тривалий час вважали зниклим безвісті. Повідомляють в Нагірянській громаді.

04 грудня 2023 року страшна війна забрала життя ще одного нашого земляка.

Під час виконання бойового завдання поблизу населеному пункті Роботине, Пологівського району Запорізької області, героїчно загинув стрілець 3 відділення 3-го взводу оперативного призначення 2-го батальйону оперативного призначення військової частини А3017 , житель селиша Нагірянка Нагірянської територіальної громади – МЕЛЬНИЧУК Володимир Петрович , 2001 року народження.

ВОЛОДИМИР був вірним сином України. Він до останнього подиху залишався відданим своїй Батьківщині та боронив її від ворога.

Важко підібрати слова, щоб передати біль та смуток від цієї втрати. Світла пам’ять про Івана назавжди залишиться в серцях рідних, близьких та всіх, хто його знав.

Нагірянська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам нашого Героя.

Хай Господь прийме його світлу душу у свої обійми та дарує вічний спокій.

Час зустрічі тіла героя та чин похорону буде повідомлено згодом

Вічна слава і пам’ять Захиснику України!