10:08 | 11.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Із 12 травня змінюється розклад автобуса Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , , , , ,

Із 12 травня 2026 року оновлюється графік руху автобуса за маршрутом Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль. Про зміни повідомили пасажирам перевізники.

Згідно з новим розкладом, автобус курсуватиме щоденно.

Перший рейс

  • 06:50 — Підволочиськ
  • 07:50 — Фащівка
  • 08:40 — прибуття в Підволочиськ
  • 09:00 — відправлення з Підволочиська
  • 10:05 — Тернопіль

Другий рейс

  • 11:50 — Тернопіль
  • 13:00 — прибуття в Підволочиськ
  • 13:05 — відправлення з Підволочиська
  • 14:20 — Фащівка
  • 15:15 — прибуття в Підволочиськ
  • 15:20 — відправлення з Підволочиська
  • 16:40 — Тернопіль

Третій рейс

  • 17:05 — Тернопіль
  • 18:00 — прибуття в Підволочиськ
  • 18:05 — відправлення з Підволочиська
  • 19:00 — Фащівка
  • 20:05 — Підволочиськ

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *