Із 12 травня змінюється розклад автобуса Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль
Із 12 травня 2026 року оновлюється графік руху автобуса за маршрутом Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль. Про зміни повідомили пасажирам перевізники.
Згідно з новим розкладом, автобус курсуватиме щоденно.
Перший рейс
- 06:50 — Підволочиськ
- 07:50 — Фащівка
- 08:40 — прибуття в Підволочиськ
- 09:00 — відправлення з Підволочиська
- 10:05 — Тернопіль
Другий рейс
- 11:50 — Тернопіль
- 13:00 — прибуття в Підволочиськ
- 13:05 — відправлення з Підволочиська
- 14:20 — Фащівка
- 15:15 — прибуття в Підволочиськ
- 15:20 — відправлення з Підволочиська
- 16:40 — Тернопіль
Третій рейс
- 17:05 — Тернопіль
- 18:00 — прибуття в Підволочиськ
- 18:05 — відправлення з Підволочиська
- 19:00 — Фащівка
- 20:05 — Підволочиськ
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.