Із 12 травня змінюється розклад автобуса Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль

Із 12 травня 2026 року оновлюється графік руху автобуса за маршрутом Фащівка — Підволочиськ — Тернопіль. Про зміни повідомили пасажирам перевізники.

Згідно з новим розкладом, автобус курсуватиме щоденно.

Перший рейс

06:50 — Підволочиськ

07:50 — Фащівка

08:40 — прибуття в Підволочиськ

09:00 — відправлення з Підволочиська

10:05 — Тернопіль

Другий рейс

11:50 — Тернопіль

13:00 — прибуття в Підволочиськ

13:05 — відправлення з Підволочиська

14:20 — Фащівка

15:15 — прибуття в Підволочиськ

15:20 — відправлення з Підволочиська

16:40 — Тернопіль

Третій рейс

17:05 — Тернопіль

18:00 — прибуття в Підволочиськ

18:05 — відправлення з Підволочиська

19:00 — Фащівка

20:05 — Підволочиськ

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.