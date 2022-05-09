Тернопіль відвідає Ада Роговцева

З авторською мистецькою програмою Тернопіль відвідає знаменита актриса театру і кіно, Народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

18 травня, у приміщенні обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, вона представить проєкт «З тими, кого люблю…», який охоплює усю творчу палітру цієї неймовірно талановитої жінки.

Можна буде побачити фрагменти з кінострічок, відомих театральних вистав, послухати вірші у авторському виконанні та просто поспілкуватися з зіркою.

Крім Ади Роговцевої, участь у творчому вечорі візьмуть й інші відомі українські актори і режисери.