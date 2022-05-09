Вдруге за життя переживає війну: до Тернополя переїхала ветеранка УПА

Вдруге війну переживає пані Марта Бліхар. Разом зі своїми сестрами вона боролася за свою землю, за право жити вільно у своїй країні у лавах ОУН-УПА.

Їх викрили. Після тортур, за допомогу повстанцям, був суд та заслання.

«При 45-ти градусах морозу приходилось іти в ліс на лісоповал, каменоломні… дуже були тяжкі роботи. Але ми вистоювали», – каже пані Марта Бліхар.

Вона надіялась, що її діти, внуки ніколи знову не пізнають жахіття війни. Однак, сьогодні російські окупанти намагаються захопити її дім – Україну. Пані Марта вдруге повинна пережити жахливі сторінки історії. Війну за свободу українського народу. Щоб врятувати внука від бомбардувань, вона приїхала з Києва до Тернополя, де живе її сестра Анна Рогач.

«Втікала з Києва. Не знаю, чи довго мені ще жити, але хотіла зберегти внука Романа. Наша родина витерпіла все, нехай діти того не застануть», – розповідає жінка.

Сьогодні пані Марта живе у Тернополі разом із внуком. Однак, вони уже готові повертати назад до Києва. Адже ні на хвилину не сумнівається у перемозі України.