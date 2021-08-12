Хто затягує у суді справу про смерть тернополянина Ромчика Кулака

Юрій Михальчук – хірург Жидачівської лікарні, один із двох обвинувачених у справі смерті 12-ріного Ромчика Кулака. Друга – інфекціоніста Ганна Чущак.

На черговому судовому засіданні, яке проходило у Миколаївському районному суді на Львівщині, нарешті приступили до допиту останнього учасника справи – хірурга. Перші 2 із половиною години обвинувачений надавав покази – озвучував свою версію подій, які відбулися у 2017 році.

Під час виступу обвинуваченого до суду не раз звертався потерпілий – батько Ромчика Кулака, Володимир, наголошуючи, що хірург затягує час, розповідає про справу зі слів інших людей, та по своєму трактує лікування, яке проводили вже в іншій лікарні.

Заслухавши показання обвинуваченого перейшли безпосередньо до допиту. На наступному засідання свої питання обвинуваченому хірургу мають задати його адвокати, а також сторона потерпілих.

Нагадаємо, Ромчик Кулак помер у червні 2017 року. Хлопчику стало погано, його доправили до Жидачівської лікарні. Близько 12 годин медики не могли встановити діагноз. Запідозривши непрохідність кишківника Ромчика відправили до львівського «Охматдиту». Там не змогли врятувати життя хлопчику. Було запізно. Він помер від завороту кишок.

Додамо, допит обвинуваченого хірурга Юрія Михайлюк продовжать 6 вересня.

ІНТБ