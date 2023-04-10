Тернопільський військовий коледж запрошує на навчання юнаків та дівчат

ДНЗ “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” запрошує на навчання юнаків і дівчат, які в 2023 році закінчують 9-ті класи і мріють в майбутньому отримати сучасну військову підготовку та цивільну спеціальність!

Приймають документи на вступ з 3.04. – 24.07.2023 року.

Приймальна комісія працює з пн-пт з 9:00-16:00 год., субота, неділя та святкові дні – вихідні.

Тернопільський коледж знаходиться за адресою: місто Збараж, вулиця Д. Галицького, 48.

Телефон для довідок: 068 13 13 475.

Сайт: https://tpkpvfp.org.ua/