Тернополян просять допомогти захистити зелену зону на вул.С.Будного

На запрошення мешканців вулиці Степана Будного команда та депутати «Сили Людей» візьмуть участь у зборах щодо загрози забудови частини прибудинкової території будинку №26.



Зважаючи на те, що проблеми забудови прибудинкових територій та зелених зон Тернополя через різного роду оборудки стають вкрай серйозними, закликаємо долучитись:



представників усіх проукраїнських політичних партій;

журналістів та представників ЗМІ;

активістів та небайдужих тернополян;

депутатів Тернопільської міської, районної та обласної рад.



неділя, 23 січня, 15:00



Місце збору: біля будинку №26 на вулиці Степана Будного (на місці можливої забудови)

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