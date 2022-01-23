Тернополян просять допомогти захистити зелену зону на вул.С.Будного
На запрошення мешканців вулиці Степана Будного команда та депутати «Сили Людей» візьмуть участь у зборах щодо загрози забудови частини прибудинкової території будинку №26.
Зважаючи на те, що проблеми забудови прибудинкових територій та зелених зон Тернополя через різного роду оборудки стають вкрай серйозними, закликаємо долучитись:
представників усіх проукраїнських політичних партій;
журналістів та представників ЗМІ;
активістів та небайдужих тернополян;
депутатів Тернопільської міської, районної та обласної рад.
неділя, 23 січня, 15:00
Місце збору: біля будинку №26 на вулиці Степана Будного (на місці можливої забудови)