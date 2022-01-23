14:30 | 23.01.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Тернополян просять допомогти захистити зелену зону на вул.С.Будного

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На запрошення мешканців вулиці Степана Будного команда та депутати «Сили Людей» візьмуть участь у зборах щодо загрози забудови частини прибудинкової території будинку №26.

‼ Зважаючи на те, що проблеми забудови прибудинкових територій та зелених зон Тернополя через різного роду оборудки стають вкрай серйозними, закликаємо долучитись:

☑ представників усіх проукраїнських політичних партій;
☑ журналістів та представників ЗМІ;
☑ активістів та небайдужих тернополян;
☑ депутатів Тернопільської міської, районної та обласної рад.

ℹ️ неділя, 23 січня, 15:00

Місце збору: біля будинку №26 на вулиці Степана Будного (на місці можливої забудови)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *