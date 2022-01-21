У Тернополі чергова “гаряча точка”. Тернополяни просять допомоги

Останні два роки будинок по вул.С.Будного 26 переслідують серйозні невдачі. Про це розповідає мешканка будинку Тетяна Козак.

За її словами, велику зелену ділянку із дорослими деревами, яку вони вважали своєю прибудинковою територією, забудовують новим багатоквартирним будинком.

При чому, забудовники одержали ділянку в приватні руки через схему з підставними особами.

Тоді спроби небайдужих тернополян зупинити таке свавілля, на жаль, зазнали невдачі.

Тільки-но ми вимушено змирились з втратою місця нашого багаторічного відпочинку, як прилетіла нова “радісна звістка”, – каже Тетяна Козак.

Відводять під 100 метрові гаражі останній вільний зелений клаптик біля будинку.

Але ми цього так не залишимо! Найближчої неділі збираємо усіх небайдужих мешканців будинку, мікрорайону і Тернополя, щоб спільно порадитись як вберегти від забудови НАШУ землю! Запрошуємо також владу міста, усіх депутатів, журналістів, активістів, політиків!

Збір 23 січня (неділя) о 15:00 на місці можливої забудови (вздовж дороги, яка веде до “Хлібзаводу”)