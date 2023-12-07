16:43 | 7.12.2023
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Афіша Тернополя 

Тернополяни надіються, що мер матимете сміливість та вийде до них під час акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”

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Завтра, 8 грудня,   у Тернополі відбудеться  Автопробіг “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” 8 грудня. Активісти зустрічаються в 11:00 на заправці ОККО біля Збаразького кільця.

Одна з організаторів пробігу Ольга Тимошенко закликає водіїв долучитися до підтримки руху “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. Активісти просять з собою мати прапори.

Після автопробігу, орієнтовно в 12:30 тернополяни збираються  під міською радою. Також вони очікують, що мер Сергій Надал нарешті вийде до них. 

 

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