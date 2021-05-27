Хімічні опіки та подразнення шкіри: які найнебезпечніші рослини ростуть на Тернопільщині

Амброзія, полин, борщівник та ще десятки інших рослин – всі вони можуть бути небезпечними для здоров’я людини. Вони викликають почервоніння, пухирі та подразнення шкіри. Все це наслідки контакту цих рослин з відкритими ділянками тіла.

Кандидат біологічних наук Руслан Яворівський зауважив, особливо небезпечні вони саме влітку, адже тоді починається період цвітіння. Особливо чутливими в цьому плані є діти. Вони можуть несвідомо ласувати отруйними плодами беладони, вовчих ягід. Це може спричинити серйозні захворювання.

Одна з найнебезпечніших , яку можна зустріти на території нашої області – Борщівник Сосновського. Рослину, яку свого часу завезли в Україну як кормову культуру для худоби, сьогодні вважають однією з найбільш шкідливих для здоров’я. Науковець пояснив, що при потраплянні соку не в організм, а на шкіру він спричиняє дуже шкідливі хімічні опіки. Вони у поєднанні з дією сонячного проміння викликають омертвіння шкіряних покривів. Такі рани складно загоюються.

Фахівці наголошують, після контакту з такими рослинами одразу потрібно промити рану водою з милом і звернутися до лікаря. Адже навіть нетривалий контакт може призвести до опіків 1-3 ступенів.

Як зазначила начальниця відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Людмила Безменська не лише борщівник небезпечний. Через схожі рослини в частині нашої області запровадили карантин. Всього невелика кількість амброзії полинолистої на квадратний метр здатна знищити весь урожай і до того ж завдати шкоди здоров’ю людини. Зараз на території Тернопільської області під карантинним режимом є понад 59 гектарів амброзії полонилостої.

Тому експерти наголошують, якщо ви виявили шкідливу рослину – обов’язково інформуйте відповідні служби, пише Тернопіль 1.