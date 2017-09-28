У Тернополі сотні дівчат в бікіні посперечаються за International Ternopil Cup

15 жовтня, о 16:00 у тернопільському палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса розпочнеться подія, аналогів якій у нашому місті ще не було – «International Ternopil Cup» з бодібілдингу.

На змаганнях, ініціатором яких виступив новоспечений чемпіон Arnold Classic Олег Кривий, виступлять найкращі культуристи України, Іспанії, Польщі, Чехії, Італії та інших європейських країн. У статусі почесних гостей до Тернополя завітають видатні бодібілдери-професіонали Денніс Вольф з Німеччини та Мілан Шадек з Чехії.

Окрасою ж свята сили і грації стане конкурс «Міс Бікіні», в якому візьмуть участь близько ста дівчат з України. Серед запрошених на змагання варто виділити трьох новоспечених чемпіонок Arnold Classic Europe-2017 у Барселоні – абсолютну чемпіонку турніру, чемпіонку світу Оксану Бригідир, яка представляє Львівщину, Марину Оборську з Миколаєва та Ганну Скворцову з Дніпра.

«Учасниці змагань з фітнес-бікіні будуть розділені по категоріях за зростом, – пояснює специфіку віце-президент Федерації бодібілдингу Тернопілля Віталій Смовж. – Призовий фонд турніру складе 30 тисяч гривень. Крім того, абсолютна чемпіонка отримає 10 тисяч гривень від спонсора турніру, компанії Viknar’OFF»