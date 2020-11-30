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Афіша Тернополя 

У Тернополі стартувала благодійна акція «Миколай про тебе не забуде»

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Стартувала щорічна благодійна акція «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі. Долучитися до неї може кожен – придбати пряник від Святого Миколая біля церков УГКЦ. Ці гроші витратять на збір подарунків для забезпечених діток з Тернополя.

Також триває реєстрація волонтерів, які б допомогли підготувати пакунки для дітей, і водіїв, які зможуть доставити подарунки і волонтерів до тих, хто потребує.

Стати помічником Святого Миколая можна склавши пожертву 51 68 7427 1092 7892. Отримувач- помічник Св. Миколая ( Середюк Ірина), або принести солодощі, іграшки(нові), канцтовари та засоби особистої гігієни на Фабрику Св.Миколая, яка знаходиться за адресою Лучаківського 5б (церква Йосафата).

Деталі та інша інформація за тел. 0682420989

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