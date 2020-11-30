Якою має бути зарплата чиновників ОТГ? — відповів Петро Ландяк

29 жовтня відбулася чергова хвиля перших виборів в об’єднаних територіальних громадах. У зв’язку з цим інформаційні майданчики зарясніли новинами щодо особливостей оплати праці деяких працівників органів місцевого самоврядування. Скільки, скажімо, повинен заробляти голова ОТГ, за яких умов має визначатися заробіток керівника, хто має контролювати рівень зарплат в ОТГ?

На ці та інші питання відповів Петро Ландяк — голова громадської організації «Українська народна варта».

“На перших своїх засіданнях новообрані депутати і сформовані ними виконавчі комітети затверджують нову структуру рад, формують штатні розписи, встановлюють посадові оклади, визначають систему і порядок преміювання, — зазначив Петро Ландяк. — У цьому процесі виборці в основному звертають увагу на два, важливих для них, моменти:

– скільки чиновників будуть “протирати штани” у тих малодоступних кабінетах, і що саме вони там будуть робити;

– якою буде їх заробітна плата, або, як кажуть прості люди, СКІЛЬКИ ВОНИ СОБІ БУДУТЬ БРАТИ?

А чому брати? Та тому, що, як правило, влада нікого не запитує – скільки їй можна “брати”, та й, на жаль, і прості люди не питають у представників влади – за яким правом ви зазіхаєте на такі “заробітки”? Невже ви ці гроші заслужили, і чи є з чого так щедро себе винагороджувати?

Чудово розумію, що кваліфікований працівник не прийде в ОТГ працювати на малу зарплату, і для його залучення оплата праці справді має бути пристойною.

Однак, не відкрию секрету, що чиновники зараз є практично ніким не контрольованими. І, хоча й мають високу зарплату, не завжди працюють для користі громади, а навпаки — використовують владні повноваження для власного добробуту.

Я на вихідних був у селі. Люди обурюються чутками, що у новостворених ОТГ чиновники призначають собі зарплату у розмірах біля 50 000 грн. Враховуючи рівень життя пересічного українця, ця сума є навіть дуже суттєвою. І мало того, знаю, що фонд оплати праці в ОТГ “з’їдає” основну частину доходів бюджету, а часом ледь не весь…

Тому планую звернутись з цього приводу до облдержадміністрації, яка по факту була у керма створення ОТГ на Тернопільщині. Керівники області повинні контролювати ці зарплатні процеси, і не давати можливості чиновникам ОТГ зловживати своїми повноваженнями.

Переконаний, що зарплата працівників державної влади і місцевого самоврядування має бути пов’язана з мінімальною зарплатою в країні, чи ще краще — з середньою зарплатою на певній території. Водночас потрібно чітко визначити частку фонду оплати праці апарату управління в місцевому бюджеті.

Вважаю, що заробітна плата високопосадовців та інших працівників органів влади має зростати синхронно з темпами збільшення доходів бюджетів, за які вони відповідають.

І лише в такому випадку, коли бюджет буде збільшуватись за рахунок відрахувань, які реально свідчать про зростання економіки (а це податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток, на доходи фізичних осіб), тоді так — зарплата чиновників ОТГ може бути високою!

Ви очевидно помітили, що я виключив з оціночних показників зростання бюджету такий податок, як плата за землю, адже він не характеризує зростання економіки і включив ПДВ та податок на прибуток, які хоча справляються до державного бюджету, однак найкраще характеризують її стан.

А хто ж має контролювати рівень зарплат в ОТГ?

Насамперед, центральна влада, яка ці ОТГ й створила.

Також впливати на рівень цих зарплат в ОТГ мають самі люди через роботу у громадських організаціях.

Вкотре наголошую: іншої дієвої і цивілізованої форми впливу на владу, аніж участь в громадських організаціях, не існує”, — кінець цитати Петра Ландяка.