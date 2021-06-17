Суд залишив за Петриківським будинком-інтернатом 10 га землі

Петриківський будинок-інтернат відсудив 10 гектарів землі, на якій вирощують овочі для вихованців закладу. Рішення ухвалив господарський суд області. Про це розповів суддя Олег Руденко.

Директор Михайло Новосад каже, в користування їм віддали дві ділянки: одну в 1969, іншу 1990році:

“Земля нам виділена рішенням загальних зборів колгоспу «Поділля», це було дуже давно. Вони спочатку виділили 5 гектарів і потім ще рішенням районної ради народних депутатів теж виділено 5 гектарів землі. В нас не тільки діти, в нас є дівчата після 18 років. Ми їм прищеплюємо навики роботи і основне, що за рахунок підсобного господарства ми покращуємо харчування, оскільки м’ясом ми забезпечені повністю і вирощуємо деякі культури, які використовуємо для харчування будинку”.

Відповідач у цій справі – Великоберезовицька громада, до якої увійшло село Петриків. Її представник Андрій Войнарський каже, рішення Петриківської сільської ради, яким вона позбавила інтернат права користуватися цією землею – законні:

“Фактично, за цей період, коли була здійснена відмова від земельних ділянок в 69 році, до прийняття чинного земельного кодексу, не було вчинено жодних дій щодо законного оформлення даної земельної ділянки та її реєстрації”.

Михайло Новосад на запитання судді, чому не оформили документи раніше, відповів так:

“Коштів не було, не затверджували рішення. Ми зверталися за коштами, останнє рішення було і ми вже проплатили”.

Суддя Олег Руденко заслухав сторони та оголосив Визнати недійсними рішення Петриківської сільської ради від 12.03.20 року №2255, від 22.05.20 року №1078, від 22.10.20 року №2872.

Позивачем у цій справі була обласна рада. Їй належить цей інтернат, каже голова комісії з питань законності обласної ради Олег Сиротюк. Рішення суду він прокоментував так:

“Обласна рада задоволена таким рішенням, вважає його справедливим і законним. Земля залишається у власності громади, але ми мусимо оформити всі необхідні документи для узаконення користування”.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до голови Великоберезовицької громади Андрія Галайка. Він телефоном коментувати рішення суду відмовився, оскільки, за його словами, не ознайомився з ним.

Господарський суд розглядав цю справу із січня цього року, повідомив суддя Олег Руденко.

Суспільне