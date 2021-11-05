10:32 | 5.11.2021
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Афіша Тернополя 

У Тернополі здають в оренду частину коридору в гуртожитку західноукраїнського університету

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Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини коридору другого поверху гуртожитку №4 у м. Тернопіль.

⚒Актив перебуває в задовільному технічному стані.
💡Об’єкт оренди може бути використаний лише для розміщення: закладів освіти, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги.

💰Стартова ціна — 37,47 грн;

📭Прийом пропозицій — до 16 листопада 2021 року;

🗓Дата аукціону — 17 листопада 2021 року;

⏳Строк оренди — 5 років;

📏Площа — 1,9 м²;

📍Локація — вул. Львівська, 4, м. Тернопіль.

📎Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3k4yCkr.

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