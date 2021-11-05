У Тернополі здають в оренду частину коридору в гуртожитку західноукраїнського університету
Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини коридору другого поверху гуртожитку №4 у м. Тернопіль.
Актив перебуває в задовільному технічному стані.
Об’єкт оренди може бути використаний лише для розміщення: закладів освіти, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги.
Стартова ціна — 37,47 грн;
Прийом пропозицій — до 16 листопада 2021 року;
Дата аукціону — 17 листопада 2021 року;
Строк оренди — 5 років;
Площа — 1,9 м²;
Локація — вул. Львівська, 4, м. Тернопіль.
Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3k4yCkr.