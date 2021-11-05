У Тернополі здають в оренду частину коридору в гуртожитку західноукраїнського університету

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини коридору другого поверху гуртожитку №4 у м. Тернопіль.

Об’єкт оренди може бути використаний лише для розміщення: закладів освіти, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги.