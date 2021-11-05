Михайло Сиротюк, якого підозрюють у вбивстві 26-річного тернополянина Павла Гоцка, надалі перебуватиме під вартою з правом внесення застави. Тернопільський апеляційний суд не задовольнив скаргу підозрюваного та залишив без змін рішення Тернопільського міськрайонного суду від 21 жовтня. Про це розповіла суддя Галина Коструба, пише Суспільне.

Під час засідання вона заслухала представників двох сторін. Адвокат підозрюваного Василь Михалюк просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт:

“Підозра повністю не доведена будь-яким з документів, які долучались до клопотання про обрання чи продовження запобіжного заходу. Ми з перших засідань акцентуємо на тому, що Сиротюк не переховувався, його затримали через кілька годин після того, як він пішов з місця події, в нього вдома. В Сиротюка немає логічних підстав і потреби впливати на будь-кого зі свідків, тому що жоден свідок тих подій не вказує на нього як на особу, яка наносила завдавала удари чи була до цього причетна. Тому ми вважаємо, що дане рішення міськрайонного суду потрібно скасувати і призначити більш м’який запобіжний захід”.

Прокурор Дмитро Романів просив у суду залишити без змін рішення міськрайонного суду. Відповідно до нього, підозрюваний перебуватиме під вартою до 30 листопада з правом внесення застави – 181 тисяча гривень:

“Вважаю, все ж таки, що ухвалення законне та обґрунтоване. Щодо ризиків переховування від слідства та суду, вони теж обґрунтовані, оскільки подія відбулась під ранок, а до особи приїхала поліція аж в 10 годині вечора. Тобто цілий день, майже від ранку, коли уся інформація була в засобах масової інформації. Тому є всі підстави, що особа може і надалі ухилятись. Ще хочу зазначити те, що особа не дочекалась прибуття медиків, не дочекалась працівників поліції, а покинула місце події”.

Суспільне Тернопіль Чоловік, якого підозрюють у вбивстві тернополянина, перебуватиме під вартою

Після судового засідання прокурор спілкуватися на камеру не захотів. Підозрюваний Михайло Сиротюк рішення суду прокоментував так:

“Рішення суду, я так розумію, базується на тому, що їм приніс прокурор, він просто всі матеріали справи не висвітлює. Тому що був перехресний допит ще 12 жовтня, а це вже пройшов майже місяць часу, і ще досі не донесено до слідчої судді. Тобто другий протокол залишився, а третього – немає. Буду чекати на експертизу по відео, яке теж за моїм клопотанням долучили, там майже все слідство по моєму клопотанню йде”.

Адвокат підозрюваного Василь Михалюк розповів, сьогоднішнє рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає:

“Чекаємо закінчення досудового розслідування, нами були ініційовані декілька слідчих дій. Чекаємо на результати та надалі вже будемо вирішувати свої дії”.

Нагадаємо, вбивство сталося 30 травня цього року на проспекті Злуки біля нічного клубу. Там побилися відвідувачі клубу та перехожі. Про це тоді повідомляв речник Нацполіції області Сергій Крета. Каже, за словами очевидців, підозрюваний вдарив чоловіка, який проходив біля закладу відпочинку. Від удару він впав і втратив свідомість. Лікарі, які прибули на виклик, констатували його смерть. Цей факт правоохоронці внесли до реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство. За це можуть ув’язнити до п’ятнадцяти років, розповів Сергій Крета.