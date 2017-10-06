«Безстрашні лісоруби» зрізують дерева у Тернополі серед білого дня (фото)

Повідомлення стосовно факту варварського знищення дерев на землях загального користування, впритул до котеджу по вул. Чайківського у м.Тернополі, надійшло на адресу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області від голови громадської організації «Екоальянс» Олександра Філя о 13 год 50хв 5 жовтня.

Саме в цей час Олександр Григорович був збентежений побаченим: на згаданій території група людей зрізала 29 дерев і завершувала їх навантажувати на 2 автомобілі (державні номери 2105 ТЕР, 1325 ТЕР). Активіст поцікавився законністю їх видалення. Після чого «лісоруби» машинально посідали у автомобілі і поїхали у невідомому напрямку. Благо, що активіст сфотографував транспортні засоби, де чітко видно їх номерні знаки. Гадаємо, що для поліції не буде проблем встановити і порушників, і замовників таких дій (особливо, звернувши увагу на те, кому із мешканців котеджу заважали ці дерева), – йдеться у заяві екологічної інспекції.

Збитки, завдані навколишньому природному середовищу у результаті знищення зелених насаджень, становлять 37,362 тис.грн. Матеріали порушення 06.10.2017р. направлено до Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області для внесення до Єдиного реєстру досудового розслідування, прийняття рішень і встановлення винних.