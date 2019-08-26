Як відзначатимуть Перший дзвінок у креативній Тернопільській школі №6?

Тернопільський навчально-виховний комплекс “Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука” відзначатиме початок нового навчального року по-особливому.

Як повідомляє адміністрація цього навчального закладу, заходи щодо відзначення свята Першого дзвоника у них розпочнуться у передостанній день літа – 30 серпня о 17 год. для учнів 2-7 класів в урочищі “Кутківці” відбудеться “Родинне свято”. Наступного дня, 31 серпня, о 18:00 год. у дворі школи зможуть зустрітися на шкільній вечірці учні 8-11 класів. Першокласників очікують 2 вересня о 9:00 год. на площі перед школою.