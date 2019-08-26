У Підволочиську відбулася академія, яку приурочили священномученику

У неділю, 18 серпня, в Підволочиську відбулася урочиста академія «Парох Майданека», приурочена 135-річчю від дня народження та 75-річчю від дня смерті блаженного священномученика о. Омеляна Ковча. У заході взяли участь священники та вірні Підволочиського деканату.

На початку урочистості у церкві Пресвятої Тройці, де у 1911 році розпочав своє свячениче служіння молодий отець Омелян Ковч, священники відправили Молебень до блаженного о. Омеляна Ковча. Відтак отець Михайло Валійон, декан Підволочиський, у вступному слові наголосив на ролі та значенні діяльності священномученика Омеляна Ковча.

Продовження академії проходило у районному будинку культури. Про священничу родину Ковчів, дитинство Омеляна, роки навчання у школах, Коломийській та Львівській гімназіях, колегіумі Святих Сергія і Вакха та Урбаніянському університеті в Римі, а також про початок душпастирської діяльності о. Омеляна Ковча у Церкві Пресвятої Тройці в Підволочиську в 1911-1912 роках розповіла Мар’яна Мельник.

Підволочиський історик та краєзнавець, автор чисельних публікацій про історію Надзбручанського краю Юрій Мокрій розповів про місійну працю о. Омеляна Ковча серед українських мігрантів греко-католиків у Боснії, про отця, як капелана Бережанського коша Української Галицької Армії та душпастирську працю у Перемишлянах. Перегляд документального фільму про відвідини місць, пов’язаних із перемишлянською діяльністю о. Омеляна Ковча, доповнив його розповідь.

Марія Матушів розказала про діяльність о. Омеляна Ковча під час німецької окупації, арешти та продовження душпастирської праці до останніх хвилин життя у надскладних умовах в концтаборі Майданек, поділилась враженнями від побаченого у музеї біля Любліна. Уривки польського фільму «Парох Майданека» підкреслили життєвий подвиг священника Омеляна Ковча, якого Папа Іван Павло ІІ під час візиту до України у 2001 році проголосив блаженним священномучеником, євреї визнали праведником України, а Українська Греко-католицька церква у 2009 році – покровителем душпастирів.

Директор Підволочиського краєзнавчого музею імені Омеляна Ковча п. Борис Діденко розповів про нові експозиції музею, які пов’язані з ім’ям блаженного.

Урочистості завершились виконанням церковного Гимну «Боже Великий Єдиний».

повідомив о. Михайло Валійон