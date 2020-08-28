ТОП-25 лидеров диджитализации: что за рейтинг и кто в него вошел? 

Цифровые технологии — важная часть нашей жизни. Их внедрение, реализация, а также разработка новых инструментов — задачи, напрямую влияющие на экономику, комфорт жизни, ее безопасность и качество. Придерживаясь этого мнения, издание «Власть денег» составило рейтинг компаний, ставших на данный момент лидерами диджитализации.

Рейтинг не ограничен только участниками, которые непосредственно выпускают цифровую продукцию или предлагают клиентам цифровые услуги. В нем появились и те компании, которые активно внедряют в свою работу подобные услуги, делают новые современные программы частью своей деятельности.

Одним из лидеров в этом рейтинге названа компания Датагруп — провайдер с 20-летнем опытом работы на рынке, большим разнообразием услуг и множеством инновационных решений.

Что учитывалось при составлении рейтинга

Ключевыми моментами для вхождения “Датагруп” в список лидеров стали:

Масштабы деятельности в сфере диджитализации. Очевидно, что при таком условии все ключевые позиции рейтинга заняли крупные игроки рынка, которые благодаря финансам и количеству клиентов способны на действительно значимые внедрения

Объемы инвестиций в этой сфере. Учитывались не только те вложения, которые уже были осуществлены, но и запланированные на ближайшее время.

Участие в укреплении украинской экономики. Каждая компания, представленная в рейтинге, имеет существенное значение для развития нашей страны.

Поскольку рейтинг охватывает компании с самыми разными вариантами услуг и продукции, нет смысла расставлять 25 позиций от более слабой к более сильной или наоборот. В свободном доступе список был опубликован в алфавитном порядке, что подчеркивает значимость каждого участника рейтинга.

Что было оценено экспертами в работе компании «Датагруп»?

В поле зрения экспертов попали такие проекты, как bpm-платформа Creatio (на базе разработок Terrasoft), а еще сервисы безопасности DataProtect. Последний продукт разработан на основе решений от лидеров в сфере кибербезопасности и уже отлично зарекомендовал себя в работе. Он предполагает использование защищенного узла интернет-доступа, защиту от ДДоС-атак и несколько других весомых инструментов.

Как отмечают представители компании «Датагруп» — попадание в рейтинг лидеров диджитализации является признанием серьезных усилий, вложенных в развитие сферы.

Другие участники рейтинга

В рейтинг лидеров диджитализации попали и такие компании, как AgriChain (разработка ПО для агрокомпаний), EPAM (разработка ПО), IDS Borjomi Ukraine (производитель и эксперт по минеральным водам), Linkos Group (работа с электронными документами). Вошли в список и компании L’Oréal (BeautyTech), Moneyveo (финансовая помощь), SQLAB (клиника инновационной медицины) и многие другие.

Даже по этим примерам видно, что для рейтинга были отобраны лучшие в своем деле организации. И то, что «Датагруп» находится среди подобных участников, только подтверждает серьезность и значимость подобного рейтинга.