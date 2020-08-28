14:04 | 28.08.2020
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Бізнес-Погляд 

До навчання готові? Медична довідка в школу!

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Перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд. В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна отримати необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначається група для занять фізичною культурою. 

В даному документі відображається комплексна інформація про стан здоров’я, перенесені захворювання. У відповідних графах ставляться відмітки профільних лікарів-фахівців, робляться записи про пройдені лабораторних дослідженнях, проведені профілактичні щеплення та рекомендації. Крім того, за потреби, можна оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення.

Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»

У довідці лікар зазначає:

  • прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;
  • місце проживання дитини, телефон батьків;
  • назва загальноосвітнього навчального закладу, клас(група);
  • дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);
  • висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);
  • групу для занять фізичною культурою (в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль довідки видаються тільки в основну групу);
  • рекомендації.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна отримати медичну довідку, а заодно і дізнатися про стан здоров’я дитини, без черг і втрати часу. Завдяки злагодженій роботі команди досвідчених фахівців, власної лабораторії і високоточного діагностичного устаткування, пройти комплексний огляд, здати аналізи і отримати медичну довідку можна максимально швидко і комфортно.

Для попереднього запису телефонуйте  (068) 752 52 52.

Працюємо без вихідних!

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