До навчання готові? Медична довідка в школу!

Перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд. В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна отримати необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначається група для занять фізичною культурою.

В даному документі відображається комплексна інформація про стан здоров’я, перенесені захворювання. У відповідних графах ставляться відмітки профільних лікарів-фахівців, робляться записи про пройдені лабораторних дослідженнях, проведені профілактичні щеплення та рекомендації. Крім того, за потреби, можна оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення.

Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»

У довідці лікар зазначає:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

назва загальноосвітнього навчального закладу, клас(група);

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою (в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль довідки видаються тільки в основну групу);

рекомендації.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна отримати медичну довідку, а заодно і дізнатися про стан здоров’я дитини, без черг і втрати часу. Завдяки злагодженій роботі команди досвідчених фахівців, власної лабораторії і високоточного діагностичного устаткування, пройти комплексний огляд, здати аналізи і отримати медичну довідку можна максимально швидко і комфортно.

Для попереднього запису телефонуйте (068) 752 52 52.

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