7 міфів про гормони, в які пора перестати вірити

Гормони запускають та регулюють в організмі найрізноманітніші процеси – від зростання клітин і травлення до сексуального потягу. З віком вироблення одних гормонів поступово знижується, а інших – збільшується, і рівновага між ними може порушуватися. Стрес, хвороби, неправильне харчування впливають на рівень цих речовин – і спокуса «звинуватити» гормони в поганому самопочутті стає занадто високою. Ми зібрали популярні міфи про ці речовини, щоб розвіяти їх разом.

Викид інсуліну пов’язаний тільки з солодощами

Підвищення рівня глюкози в крові – природна реакція організму на їжу. У відповідь на це підшлункова залоза виділяє інсулін, кількість якого залежить від того, що ви з’їли. Викиди великої кількості інсуліну відбуваються при різкому підвищенні рівня глюкози – а це трапляється не тільки після солодкої їжі, але і після вживання продуктів з високим глікемічним індексом, якими можуть бути навіть, здавалося б, нешкідливі овочі.

Кортизол не впливає на здатність завагітніти

Стрес – головний негативний фактор, що викликає проблеми із зачаттям у жінок. У разі потенційної загрози в мозок надходить сигнал про те, що необхідно випустити адреналін – гормон, що переводить тіло в режим «бий або біжи». У такі моменти організм починає накопичувати сили для відбиття удару або втечі, а тому може тимчасово «відключати» здатність до відтворення. Надлишок кортизолу – гормону, який допомагає справлятися зі стресом – збільшує резистентність до інсуліну. Інсулін, в свою чергу, токсичний для яєчників і сприяє підвищенню рівня тестостерону, а це один з основних факторів синдрому полікістозних яєчників, що викликає безпліддя.

Високий рівень кортизолу також може уповільнити роботу щитовидної залози, сприяючи циклам циклом без овуляції і фази розвитку жовтого тіла.

Тренування підвищують рівень чоловічого тестостерону

При фізичному навантаженні організм теж перебуває у стресовому стані. Останній спонукає готуватися до боротьби або втечі, роблячи м’язи сильнішими, зміцнюючи судини і серце, – і вироблення тестостерону підвищується. Однак, навіть після важкого тренування концентрація тестостерону в крові у жінок майже в п’ятнадцять разів нижча, ніж у чоловіків.

Тому без надходження гормонального допінгу ззовні значного приросту м’язів у жінок не відбувається – а також не змінюється голос і не виростає додаткове волосся на обличчі і тілі.

Коли функція щитовидки знижена, людина гладшає

Гормони щитовидної залози трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4) дійсно впливають на обмін речовин, і при їх надлишку люди сильно худнуть. Але гіпотиреоз (зниження функції щитовидної залози) довго може протікати без зовнішніх змін: через те, що виробляється недостатньо тироксину, гіпофіз викидає більше ТТГ – гормону, що стимулює щитовидну залозу, – який змушує її працювати за двох. При цьому в результатах аналізу крові гормони щитовидної залози будуть в нормі, а ось ТТГ підвищений. Діагноз гіпотиреозу ставиться саме на підставі останніх даних, притому що вага може не мінятися і навіть знижуватися.

Викиди естрогенів прискорюють старіння

Будь-яке фізична навантаження, будь то тренування в спортзалі, активний відпочинок на природі або заняття сексом, підвищують рівень естрогену в крові – і це сприяє процесам, які пов’язані не зі старінням, а, навпаки, роботою молодого організму; естрогени можуть покращувати стан шкіри і волосся.

При всій необхідності естрогенів надлишок в організмі не обіцяє нічого хорошого: різкі перепади настрою, хворобливі менструації, набряклість, головний біль зазвичай сигналізують про проблему.

«Адреналінової залежності» не існує

Діагноз «адреналінова залежність» лікар, звичайно, не поставить (такої хвороби в класифікації немає), але нав’язливе бажання відчувати екстремальні відчуття у людей зустрічається досить часто. На відміну, наприклад, від алкогольної залежності, де «джерело задоволення» є зовнішнім фактором, в разі зі спрагою до адреналіну причина «залежності» криється всередині людини. Адреналін виробляється залозами дуже швидко – і мозок зосереджується на проблемі, пульс частішає, м’язи напружуються, серце починає битися сильніше. Така реакція виникає при будь-якому стресі, в тому числі позитивному. Якщо викид адреналіну відбувається в результаті приємного переживання, наприклад стрибка з парашутом або перемоги улюбленої команди, то тут же виробляються ендорфіни – «гормони щастя», що забезпечують ейфорію. По суті, саме це відчуття хочеться повторити знову.

В помірних дозах адреналін корисний, але в постійній гонитві за новою порцією гострих відчуттів людина перестає піклуватися про безпеку (наприклад, необережно водить автомобіль), стає агресивною (лається з оточуючими, може проявити насильство). До того ж, якщо рівень адреналіну в крові підвищений занадто часто, це веде до проблем зі здоров’ям: безсоння, розвиток серцево-судинних захворювань, неполадок з шлунково-кишковим трактом. При цьому якщо ви захоплюєтеся, наприклад, гірськими лижами, це ще не означає, що у вас залежність. Перевірити нескладно: якщо ваше захоплення не впливає на відносини з оточуючими, не заважає роботі і особистісному розвитку, значить, це звичайне хобі. В іншому випадку вирішити проблему допоможе психотерапевт.

Мелатонін можна приймати в якості снодійного

Незважаючи на те що мелатонін найчастіше називають «гормоном сну», більш правильна назва – «гормон ночі». Його вироблення безпосередньо пов’язане зі ступенем освітленості і відбувається під час сну. Будь-яке світло – від люстри або екрану мобільного телефону – уповільнює або повністю зупиняє його, що в подальшому може серйозно погіршити стан здоров’я. Однак мелатонін – це гормон, а не снодійний засіб, що допомагає швидше заснути.

Експерти сходяться на думці, що займатися самолікуванням і пити мелатонін для боротьби з безсонням може виявитися не тільки марним, а й небезпечним для здоров’я заняттям. Тому якщо є проблеми зі сном, для початку варто відвідати невролога.

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