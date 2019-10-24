На дорозі Тернопіль-Скалат, де трапилося смертельне ДТП, розпочався ремонт

Ділянку між Скалатом та Колодіївкою підрядник розпочав готувати під укладку асфальтобетону. На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області стартувало фрезування напливів. Генеральний підрядник – ДП «Тернопільський облавтодор».

Це вже другий відрізок а/д Тернопіль-Скалат-Жванець, котрий ремонтується у цьому році. На початку вересня було укладено нове покриття на найбільш «вбитих» вантажівками із сусідніх кар’єрів 380 метрах дороги.

Зазначимо, що ділянку, де трапилося смертельне ДТП минулої п’ятниці, на вимогу слідства оминуть. Роботи на ній будуть проведені виключно тоді, коли дозволить поліція.

Додамо, що протяжність автошляху Т-20-02 в межах Тернопільської області становить 175 км. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області раніше запропонувала включити його до програми відновлення доріг територіального значення Т-бетон. За оцінкою фахівців, проведення реконструкції потребує 5 км дороги Т-20-02, капітального ремонту 35 км, поточного середнього ремонту 100 км автошляху.

Крім того оновлення найкритичніших 65 кілометрів автошляху Т-20-02 Тернопіль-Скалат-Жванець Служба внесла до переліку пропозицій поточного середнього ремонту на 2020 рік. Мова йде про відрізки Скалат-Гримайлів, Гусятин, Колиндяни. У середу, 30 жовтня, перелік пропозицій ремонту на наступний рік буде представлено Укравтодору