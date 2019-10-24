Яка ціна землі під McDonalds у Тернополі?

У п’ятницю, 25 жовтня, відбудеться тридцять дев’ята сесія Тернопільської міської ради. Всього на порядок денний винесено 193 питання, традиційно більшість із них – земельні. Що із запропонованого депутати підтримають – побачимо на сесії.

Зокрема, на продаж міська рада виставила земельну ділянку площею 0,3901га, що на вулиці Гетьмана Мазепи, 30 (територія ресторану McDonalds). Положенням передбачено продати цю ділянку за 9300000,00 грн. товариству «Зодіак Люкс», – повідомляє Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.