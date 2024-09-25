Автокрани та крани маніпулятори XCMG – сучасні підйомні механізми для вантажно-розвантажувальних робіт

Для виконання вантажно-розвантажувальних робіт застосовують різноманітні підйомні механізми, зокрема для мобільних виїздів варто застосовувати підйомні механізми на транспортно-колісних засобах – автокран, тросовий або шарнірний кран маніпулятор.

Якщо вас цікавить така спецтехніка, купити її із встановленням на транспортно-колісний засіб можна в Україні, звернувшись на Завод спецтехніки Техкомплект і отримавши цінову пропозицію. Відділ продажів заводу пропонує замовити як традиційні автокрани, так і шарнірні та тросові крано-маніпуляторні установки.

Автокран або кран маніпулятор купити?

Між краном та краном-маніпулятором багато спільного, зокрема технічні характеристики (максимальний вантажний момент, максимальний гідравлічний виліт, вантажопідйомність на мінімальному та максимальному вильоті стріли, кількість секцій), проте є і істотна різниця:

Будь-який автомобільний кран – це потужний підйомний механізм, який встановлено на вантажне шасі. Сучасні автокрани можуть працювати з вантажами від 10 до 4000 тонн! Вибір автомобільних кранів потрібної вантажності варто робити для підприємств, які виконують роботи часто і мають переміщати вантажі, які важать понад 16 тонн. Тенденція наразі така, що найбільш затребувані крани, що мають вантажопідйомність від 30 тонн та вище, а ще донедавна автокран 25 тонн був найпопулярнішим.

Що стосується використання кранів-маніпуляторів, то їх варто використовувати, коли вантажі мають вагу від 700 кг до 16 тонн. Крано-маніпуляторні установки популярні для виконання робіт малої та середньої інтенсивності. І основна перевага крано-маніпуляторних установок в тому, що їх встановлюють на бортові автомобілі, самоскиди, сміттєвози, інші види вантажної техніки, а також на трактори, навантажувачі, катери тощо. Таким чином, базова вантажна техніка або інші транспортні засоби отримують додатковий функціонал у вигляді крана-маніпулятора, який встановлено для виконання оперативних вантажно-розвантажувальних робіт.

Тросовий або шарнірний кран маніпулятор купити?

За конструкцією стріли крани-маніпулятори можуть мати стрілу L-подібну або Z-подібну. Відповідно це тросові або шарнірно-зчленовані (шарнірні) кран маніпулятори, купити які із встановленням можна на Заводі спецтехніки Техкомплект.

Завод пропонує тросові крани маніпулятори XCMG, а також автокрани від цього ж відомого азійського бренду. Основна перевага будь-якого тросового крана-маніпулятора – велике значення максимального гідравлічного вильоту стріли. Завод пропонує крани маніпулятори XCMG, які розраховано на роботу з вантажами від 3 до 20 тонн.

Також завод пропонує різноманітні шарнірні крано-маніпуляторні установки італійського походження, які розраховано на роботу з вантажами від 700 кг до 22 тонн! Перевага шарнірних кранів – це їх компактність у транспортному положенні та легкість керування.