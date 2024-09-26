25 вересня 2024 року в останню земну дорогу Великобірківська громада проводжала свого Героя – ГАРМАША Романа Сергійовича, уродженця села Малий Ходачків, солдата військової частини А4010, який гідно виконуючи свій військовий обов’язок, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії російської федерації, загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника в районі населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області. Повідомляє Великобірківська селищна рада.

Роман боровся за волю і свободу нашої держави, вірив і віддав в ім’я України найцінніше – життя.

Він був надійним товаришем, завжди готовим підставити своє плече. За це його любили й цінували. Добрий, щирий, працьовитий, чудовий син, батько, брат, онук, племінник….

Під супровід військового оркестру та майоріння синьо-жовтих стягів тіло Героя несли вулицями рідного села до рідного храму, де священнослужителі відслужили божественну літургію за упокій душі загиблого Героя. Опісля, траурна колона пройшла на місцеве кладовище до місця вічного спочинку, де відбулося прощання із загиблим воїном з усіма військовими почестями.

Три постріли почесної варти сповістили всім, що тут навіки спочив Герой, який загинув за Україну.

Почесну грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України, вручили матері – Марії Іванівні, дочці Софії вручили Державний прапор, як символ України, якій вірно служив її батько.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних загиблого воїна… Нехай світлий спомин про покійного ВОЇНА-ЗАХИСНИКА, стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у нашій пам’яті…. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ ГЕРОЯМ СЛАВА