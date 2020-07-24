Автоматический запуск генератора (АВР): классификация и конструкция

За бесперебойную и комфортную работу электрической сети отвечает автоматический запуск генератора, т.е. блок АВР (автоматический ввод резерва). Это важнейший элемент на тех объектах, где возможно внезапное отключение электросети и есть вероятность нанесения ущерба. Выбрать данную технику можно тут https://220volt.com.ua/avtomaticheskij-zapusk-generatora/porto-franco/, где удастся найти огромное количество разновидностей по разным классификациям.

Данные агрегаты контролируют сетевое напряжение и автоматически переключают вспомогательную линию на основную или наоборот. Также происходит автоматический запуск генератора, чтобы восстановить электроснабжение и гарантировать возможность дальнейшего использования электрических приборов.

Классификация аппаратуры

Подобную технику следует разделять по нескольким важнейшим параметрам:

количество резервных секций;

мощность;

класс напряжения;

время реагирования;

тип сети.

При наличии аварии шкаф АВР гарантирует эффективную подачу электричества из резервного источника. Также есть гарантия предотвращения повторных сбоев. Контроллер может быть односторонним или двусторонним. Во втором случае есть резерв.

Требования к техническому оборудованию

АВР обязано мгновенно реагировать на любые изменения в электросети и неполадки, а также гарантировать исправность системы блокировки во время короткого замыкания. Удобство потребителя гарантируется возможностью мгновенно изменять характеристики и параметры прибора под индивидуальные особенности. Большинство агрегатов дополняются механической системой блока.

Выбор систем автоматического запуска генератора

Каждая серия оборудования обладает определенными параметрами и характеристиками. Главным образом следует обращать внимание на номинальный ток, количество фаз, конструкцию и особенности корпуса, устройство индикации и т.д. Желательно выбирать технику, где есть большое количество регулировок и настроек.

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