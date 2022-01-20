Автоматизация на службе бизнеса
Вопрос автоматизации и все что с ней связано, постоянно обрастает множеством мифов и стереотипов, мало в чем связанных с реалиями. К примеру, автоматизации подлежит исключительно работа бухгалтеров, что это нужно лишь очень крупным компаниям или что процесс это довольно дорогостоящий и зачастую не окупаемый.
Некоторые предприниматели не уверены в необходимости автоматизации, ведь и так все функционирует: рабочие процессы налажены, коллектив есть. Такие соображения логичны, однако существует и другая сторона вопроса.
Понятие, цели и возможности
В реальности автоматизацией бизнеса является процесс, при котором вся трудоемкая работа сотрудников предприятия или компании выполняется при помощи специальных программ. Современные технологии способны освободить часть рабочего времени сотрудников для решения актуальных и важных заданий. Как правило, это нужно:
- когда возникает необходимость в упрощении рутинных процессов, без которых невозможна любая деятельность компании (бухучет, отчетность);
- когда необходима автоматизация рабочих процессов, способствующих постоянному развитию бизнеса (продажи, взаимодействие с партнерами по бизнесу, поставщиками, онлайн запись клиентов и т.д.).
В результате можно сформировать цели.
В первом случае:
- экономия рабочего времени, ресурсов;
- вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, сведена к минимуму.
Во втором случае:
- увеличение прибыльности бизнеса;
- привлечение и удержание клиентов, а также их возвращение;
- улучшение качества сервиса и т.д.
Современные программные продукты, используемые для автоматизации, могут справиться с любой из перечисленных задач. Важно, чтобы решение было подобрано индивидуально под конкретные запросы. Например, компания «Beauty Pro» предлагает услуги по автоматизации предприятий бьюти-сферы: это SPA салон, парикмахерская, салон красоты, косметологическая клиника. Программа Beauty Pro содержит необходимые инструменты для работы, что позволяет:
- быть в курсе всех событий 24/7;
- привести в систему клиентскую базу;
- упростить и ускорить процесс записи клиента, а также его расчет;
- возвратить потерянных и привлечь новых клиентов;
- получить аналитические данные по всей деятельности компании;
- оптимизировать запасы на складе;
- упростить процесс инвентаризации и т.д.
Детальная информация об открытии бизнеса в бьюти-сфере размещена на сайте https://beautyprosoftware.com/ru/blog/russkij-kak-otkryt-manikjurnyj-salon-poshagovaja-instrukcija/.
Возврат потерянных клиентов
Автоматизация бизнес-процессов и их оптимизация поможет не только качественно спланировать финансовые показатели, но и организовать качественную логистику на всех этапах. Систематизация информации о клиентах улучшит сервис и предотвратит их уход в перспективе. Сохранение взаимного канала коммуникации и пребывание с клиентом на связи станет надежным методом его удержания. Иногда, чтобы вернуть клиента не приходится предлагать ему хорошую скидку или специальные условия. Однако анализ причин ухода клиента и возможностей его возврата дают позитивный результат, ведь:
- низкий уровень сервиса;
- отсутствие мотивации и поощрения;
- отказ от технологий;
- отсутствие действий при решении возникших проблем.
Единой схемы возврата клиентов не существует, так как причины могут быть разные. Однако некоторые рекомендации могут исправить ситуацию:
- признание своих промахов;
- изучение преимуществ конкурентов;
- связь с клиентом (сообщение новостей и т.д.);
- организация акций;
- предоставление скидок;
- актуальность своего статуса.
Благодаря использованию новейших технологий по автоматизации бизнес-процессов повышается общая результативность деятельности компании независимо от ее размера.