Автоматизация на службе бизнеса

Вопрос автоматизации и все что с ней связано, постоянно обрастает множеством мифов и стереотипов, мало в чем связанных с реалиями. К примеру, автоматизации подлежит исключительно работа бухгалтеров, что это нужно лишь очень крупным компаниям или что процесс это довольно дорогостоящий и зачастую не окупаемый.

Некоторые предприниматели не уверены в необходимости автоматизации, ведь и так все функционирует: рабочие процессы налажены, коллектив есть. Такие соображения логичны, однако существует и другая сторона вопроса.

Понятие, цели и возможности

В реальности автоматизацией бизнеса является процесс, при котором вся трудоемкая работа сотрудников предприятия или компании выполняется при помощи специальных программ. Современные технологии способны освободить часть рабочего времени сотрудников для решения актуальных и важных заданий. Как правило, это нужно:

когда возникает необходимость в упрощении рутинных процессов, без которых невозможна любая деятельность компании (бухучет, отчетность);

когда необходима автоматизация рабочих процессов, способствующих постоянному развитию бизнеса (продажи, взаимодействие с партнерами по бизнесу, поставщиками, онлайн запись клиентов и т.д.).

В результате можно сформировать цели.

В первом случае:

экономия рабочего времени, ресурсов;

вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, сведена к минимуму.

Во втором случае:

увеличение прибыльности бизнеса;

привлечение и удержание клиентов, а также их возвращение;

улучшение качества сервиса и т.д.

Современные программные продукты, используемые для автоматизации, могут справиться с любой из перечисленных задач. Важно, чтобы решение было подобрано индивидуально под конкретные запросы. Например, компания «Beauty Pro» предлагает услуги по автоматизации предприятий бьюти-сферы: это SPA салон, парикмахерская, салон красоты, косметологическая клиника. Программа Beauty Pro содержит необходимые инструменты для работы, что позволяет:

быть в курсе всех событий 24/7;

привести в систему клиентскую базу;

упростить и ускорить процесс записи клиента, а также его расчет;

возвратить потерянных и привлечь новых клиентов;

получить аналитические данные по всей деятельности компании;

оптимизировать запасы на складе;

упростить процесс инвентаризации и т.д.

Детальная информация об открытии бизнеса в бьюти-сфере размещена на сайте https://beautyprosoftware.com/ru/blog/russkij-kak-otkryt-manikjurnyj-salon-poshagovaja-instrukcija/.

Возврат потерянных клиентов

Автоматизация бизнес-процессов и их оптимизация поможет не только качественно спланировать финансовые показатели, но и организовать качественную логистику на всех этапах. Систематизация информации о клиентах улучшит сервис и предотвратит их уход в перспективе. Сохранение взаимного канала коммуникации и пребывание с клиентом на связи станет надежным методом его удержания. Иногда, чтобы вернуть клиента не приходится предлагать ему хорошую скидку или специальные условия. Однако анализ причин ухода клиента и возможностей его возврата дают позитивный результат, ведь:

низкий уровень сервиса;

отсутствие мотивации и поощрения;

отказ от технологий;

отсутствие действий при решении возникших проблем.

Единой схемы возврата клиентов не существует, так как причины могут быть разные. Однако некоторые рекомендации могут исправить ситуацию:

признание своих промахов;

изучение преимуществ конкурентов;

связь с клиентом (сообщение новостей и т.д.);

организация акций;

предоставление скидок;

актуальность своего статуса.

Благодаря использованию новейших технологий по автоматизации бизнес-процессов повышается общая результативность деятельности компании независимо от ее размера.