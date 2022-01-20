За “ковідну” тисячу можна купити ліки: кому доступна послуга?
Українці віком від 60 років зможуть придбати ліки в аптеках за «тисячу Зеленського» вже з понеділка, 24 січня.
Відповідне рішення було схвалено на засіданні Кабміну в середу, 19 січня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що особи від 60 років зможуть придбати як рецептурні, так і безрецептурні ліки.
Також планують розширити програму “єПідтримка” на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього оформили відповідне протокольне доручення. Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.