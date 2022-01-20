За “ковідну” тисячу можна купити ліки: кому доступна послуга?

Українці віком від 60 років зможуть придбати ліки в аптеках за «тисячу Зеленського» вже з понеділка, 24 січня.

Відповідне рішення було схвалено на засіданні Кабміну в середу, 19 січня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що особи від 60 років зможуть придбати як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Також планують розширити програму “ єПідтримка” на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього оформили відповідне протокольне доручення. Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.