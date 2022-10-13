Чем и как кормить вашу кошку?

Независимо от того, решите вы кормить кошку влажным или сухим кормом, важно помнить, что любая форма питания должна быть полноценной. Нет приоритета в использовании того или иного типа рациона, ведь каждый из них предназначен для обеспечения питомца всеми необходимыми ему полезными, питательными веществами, чтобы он рос здоровым, активным.

Что учитывать при кормлении котов?

Помимо того, какой тип корма вы предпочитаете давать своему пушистому другу – сухой или консервированный в зависимости от его потребностей, возраста, породы, состояния здоровья, активности, необходимо учитывать другие факторы:

Порционное питание. Существует несколько различных способов приема пищи, которые облегчат процесс кормления вашей кошки. Один из способов – порционное питание. Чтобы знать величину порции, важно ознакомиться с инструкцией на этикетке упаковки от производителя. При правильном соблюдении количества корма этот метод может помочь снизить риск переедания.

Сухой или влажный корм. Кормление по выбору чаще встречается с сухим рационом, например, как корм Josera для котов, потому что он, по сравнению с консервированным типом, имеет больше преимуществ. Еда дольше хранится, не портится в миске, если питомец не доел, имеет сбалансированный состав питательных веществ, простота и удобство в использовании. Этот метод является самым простым способом ухода за кошкой, особенно для владельцев домашних животных с плотным графиком работы или часто путешествующих. Кормление позволяет питомцу есть небольшими порциями в течение дня по собственному графику. Однако, это может привести к перееданию, поэтому крайне важно следить за весом вашей кошки и придерживаться количества допустимой порции корма.

Время кормления. Этот метод особенно актуален для новичков – владельцев кошек или при изменении места проживания питомца. Хорошей отправной точкой для кормления по расписанию является ежедневное кормление одним и тем же количеством пищи в положенное время. Кошки очень чувствительны к изменениям, поэтому соблюдение строгого графика кормления поможет им чувствовать себя комфортно, пока они привыкают к своему новому дому. Это поможет владельцам домашних животных выявить любые проблемы с низким аппетитом и решить их как можно раньше.

Кошки известны своей привередливостью в еде. Выяснение того, сколько вы должны кормить их, в каком количестве, может оказаться сложной задачей. Поэтому, учитывая знания о различных продуктах и методах кормления, потребности и особенности, предпочтения вашей кошки в еде, каждый хозяин животного может обеспечить питомца лучшим кормом для нормального развития, роста и здоровья.