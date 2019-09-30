Бойкам зроблять “свій” перехід через кордон з Польщею

Ще один пункт перетину українсько-польського кордону можуть збудувати на Львівщині. Через кілька років. Щоб наголосити на необхідності такого кроку, 27-28 вересня в селах Сянки та Боберка на Турківщині провели міжнародні Європейські дні добросусідства “Кордон 351”.

Найбільше і найофіційніше про потребу нового пункту пропуску говорили, власне, першого дня – під час Транскордонного самоврядного форуму, в якому взяли участь чиновники та громадські діячі з обох боків кордону. Зокрема, й очільники області – голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова ОДА Маркіян Мальський, а також староста Бєщадського повіту Республіки Польща Марек Андрух.

Офіційна частина відкриття другого дня Європейських днів добросусідства

“Найближчий пункт пропуску – за 100 кілометрів, у Смільниці. А за європейськими нормами пункти пропуску мають бути кожні 25 кілометрів. Ми хочемо, щоб люди, які мешкають у Бескидах і Бєщадах, отримали шанс на спілкування, розвиток співпраці і туризму. Цей шанс називається Боберка-Смольник. Це пункт пропуску, який ми хочемо збудувати”, – зазначив Олександр Ганущин.



Першим кроком до реалізації цього проєкту має стати нова якісна дорога від Борині до Боберки завдовжки 26,8 км. Наразі за кошти обласного бюджету вже виготовили для неї проєктно-кошторисну документацію. Тому очільник облради впевнено називає ціну питання: понад 670 мільйонів гривень. Звісно, на це бюджету області не вистачить. Тут чиновники сподіваються на фінансування в межах ініціативи Президента про розвиток українських Карпат і на те, що певну суму таки закладуть у держбюджеті 2020.

Слайд із презентації проєктно-кошторисної документації на ремонт дороги Боберка-Бориня. Фото Руслана Гуменюка

Що зміниться для звичайних людей? Крім нової дороги, більших можливостей розвивати туризм та економіку краю, є тут і момент відновлення історичної справедливості. Західна Бойківщина – край, з якого, за угодою про обмін територіями між СРСР та Польщею від 15 лютого 1951-го, депортували понад 32 тисячі місцевих мешканців. Останній поїзд із переселенцями відправився звідси 16 жовтня 1951 року, 68 років тому. Тож пункт перетину кордону може стати символічною точкою дотику колись примусово розірваного кордоном історичного етнічного регіону – Бойківщини.

Один із учасників фестин

У суботу ініціатори побудови пункту пропуску фестивалили на території Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ – параолімпійської бази. Тут українці разом з польською делегацією садили дерева, зіграли між собою у футбол, відслужили екуменічну молитву.

Рятувальники ДСНС провели показові виступи та разом із Державною прикордонною службою продемонстрували зразки службової техніки.

Рятувальники проводять показові виступи

Зі сцени у той час лунали пісні місцевих народних і аматорських колективів, а поруч розташувалися продавці домашніх сирів, меду та намети, де пригощали гостей традиційними бойківськими наїдками.

Європейські дні добросусідства в Україні відбулися в межах проєкту “Транскордонне партнерство”, за фінансової підтримки ЄС у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Гості та учасниці одного з місцевих творчих колективів, які виступали зі сцени





В Україні такий захід проводять вдруге. Вперше з тією ж метою Європейські дні добросусідства організували 8 років тому в Нижанковичах Старосамбірського району. За інформацією польських ЗМІ, будівництво ПП Нижанковичі-Мальховіце мало початися вже цього року. Проте завершення будівництва і відкриття пункту пропуску доведеться чекати ще з чотири роки.

Місцеві мешканці торгували звареним удома сиром. Недорого

Знимки Анни Герич

Джерело: Збруч