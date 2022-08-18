Чи може закінчитися пам’ять у людини

Людство навчилося сприймати інформацію як певну кількість даних, які можна виміряти. І якщо вважати пам’ять такою інформацією, то для її зберігання потрібно мати певне сховище, яким виступає наш мозок. А у цього сховища має бути достатній обсяг.

Але наш мозок працює трохи інакше: це не жорсткий диск і не база даних, куди просто вноситься інформація. Мозок працює за допомогою використання нейронних зв’язків та нейронних мереж, які створюються в ньому після кожної події. І щоб згодом згадати щось, наприклад в яке казино з бонусом грала останнього разу людина, потрібно активізувати відповідний зв’язок.

Так що ж з обсягом нашої пам’яті

Приблизні оцінки числа нейронів у організмі становлять приблизно 100 млрд. клітинних ядер. Це говорить про те, що число нейронів все-таки скінченне, а отже, кінцева і пам’ять. Тобто наш мозок може створювати лише певну кількість зв’язків, а ми можемо використати скінченну кількість спогадів.

Інше питання, чи вистачить нам пам’яті на все життя? Відповідь можна приблизно порахувати, але при цьому слід враховувати, що один нейрон може створити близько 1000 зв’язків. Отже:

Маємо 100 мільярдів нейронів, кожен із яких створює 1000 зв’язків;

разом вони можуть створити 100 000 млрд зв’язків.

якщо вважати, що кожен зв’язок – це один спогад, виходить 100 000 млрд спогадів доступно людині за все життя.

А цей обсяг вичерпати за життя просто неможливо.

Як вважають обсяг пам’яті

Деякі фахівці при спробі розрахувати кількісні показники пам’яті пересічної людини намагалися використовувати знайомі нам з комп’ютерної термінології величини. Зрештою вийшла цифра 1 млн гігабайт. Однак, за такого методу розрахунків не вистачає даних, а саме, скільки Мб займає один спогад. Тому вимір у такому вигляді фізично неможливий.

З тієї ж причини ми не зможемо контролювати момент заповнення нашої пам’яті. Перед очима не з’явиться горезвісна табличка про її нестачу, а просто щоразу все складніше буде користуватися спогадами і використовувати нові нейронні зв’язки для їх обробки.