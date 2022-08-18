За 600 млн.грн., які зібрали на купівлю «Байрактарів», благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник

25 червня закінчився збір коштів на проєкт «Народний Байрактар», на якому нафандрейзили більше 600 млн грн. Після перемовин з Міністерством оборони України було прийнято рішення придбати супутник.

Ключові факти

Супутник дає доступ до бази даних знімків сузір’я супутників компанії Айсай.

Доступ до бази даних знімків викуплено більш ніж як на рік вперед. ЗСУ швидко отримуватиме знімки високої якості, що допоможуть зі швидким плануванням операцій.

Супутник перебуватиме у відомстві Головного управління розвідки.

Притула окремо подякував власнику аерокосмічної компанії Firefly Aerospace і українському бізнесмену Максиму Полякову, що допоміг налагодити контакт із компанією-продавцем.

Цитата

«Ми обіцяли вам розпорядитись цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам». – Сергій Притула.

Контекст

22 червня Сергій Притула вирішив відсвяткувати день народження запуском проєкту «Народний Байрактар», що мав на меті зібрати кошти на однойменні безпілотники. За три дні фонд зібрав 600 млн грн на чотири Bayraktar TB2. Найбільша кількість транзакцій припала на суми розміром 100-1000 грн – 44,7%. Розмір найменшої транзакції — одна копійка, найбільшої – 5 млн грн.

Фонд Серія Притули зібрав 223 млн грн, на картку блогера Ігора Лаченкова, що підтримував збір, перевели 98 млн грн. На волонтерські картки Притули надійшло 87 млн грн.

Але по завершенню зборів турецька Baykar, що виготовляє Bayraktar, пообіцяла безкоштовно віддати Україні три безпілотники, на які збирали українці. Зібрані кошти компанія попросила спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.

Раніше литовський журналіст Андрюс Тапінас також запустив кампанію зі збирання коштів на придбання безпілотника Bayraktar для України. Лише за три з половиною дні жителі Литви зібрали цільові €5 млн на БПЛА. Загалом вдалося зібрати €5,9 млн. Baykar також пообіцяли подарувати Литві Bayraktar TB2, який вона планувала купити для Збройних сил України. Зібрані кошти підуть на закупівлю ракет для безпілотника, гуманітарну допомогу тощо.

Форбес