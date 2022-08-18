У Тернополі повідомили про замінування вокзалу та Центрального універмагу

У Тернополі знову шукають вибухівку на залізничному вокзалі та в Центральному універмазі.

Сьогодні, 18 серпня, до правоохоронних органів Вінниці, Тернополя та Черкас надійшли анонімні повідомлення про нібито замінування приміщень вокзалів.

Про це повідомляє мер Тернополя Сергія Надала.

“Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста”, – розповів він.

На місці, за словами мера, працюють відповідні служби.

“Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель”, – додав Надал.

Повідомлення про замінування не підтвердились. Тернополяни можуть повертатися на свої робочі місця.