У Тернополі повідомили про замінування вокзалу та Центрального універмагу
Сьогодні, 18 серпня, до правоохоронних органів Вінниці, Тернополя та Черкас надійшли анонімні повідомлення про нібито замінування приміщень вокзалів.
У Тернополі знову шукають вибухівку на залізничному вокзалі та в Центральному універмазі.
Про це повідомляє мер Тернополя Сергія Надала.
“Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста”, – розповів він.
На місці, за словами мера, працюють відповідні служби.
“Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель”, – додав Надал.
Повідомлення про замінування не підтвердились. Тернополяни можуть повертатися на свої робочі місця.