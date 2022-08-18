16:12 | 18.08.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі повідомили про замінування вокзалу та Центрального універмагу

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Сьогодні, 18 серпня, до правоохоронних органів Вінниці, Тернополя та Черкас надійшли анонімні повідомлення про нібито замінування приміщень вокзалів.

У Тернополі знову шукають вибухівку на залізничному вокзалі та в Центральному універмазі.

Про це повідомляє мер Тернополя Сергія Надала.

“Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста”, – розповів він.

На місці, за словами мера, працюють відповідні служби.

“Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель”, – додав Надал.

Повідомлення про замінування не підтвердились. Тернополяни можуть повертатися на свої робочі місця.

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