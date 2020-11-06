18:26 | 6.11.2020
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Вибори 2020 

Яка “вартість” одного депутатського мандату тернопільської міської ради для партій?

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Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС порахували своєрідну “вартість” одного депутатського мандату Тернопільської міської ради для партій, які отримали депутатські мандати за результатами проведених виборів депутатів Тернопільської міської ради.

🔹Це дослідження було зроблено на основі даних протоколу Тернопільської міської ТВК про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради та остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій, які брали участь у виборах депутатів Тернопільської міської ради та в підсумку отримали 5% від загальної кількості виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів в депутати від місцевих організацій партій. Такі остаточні фінансові звіти були оприлюднені на сторінці Тернопільської міської ТВК у соцмережі Фейсбук.
🔸Нагадаємо, згідно підсумкового протоколу Тернопільської міської ТВК щодо виборів депутатів Тернопільської міської ради 6 партій отримали право на розподіл депутатських мандатів. Зокрема, місцева організація партії «Свобода» отримала 18 депутатських мандатів, «Європейська солідарність» – 9 депутатських мандатів, «Порядок.відповідальність. справедливість» – 5 мандатів, «Сила людей» – 4, а місцеві організації партій «За майбутнє» та «Слуга народу» по 3 депутатських мандати. Загальна кількість депутатських мандатів відповідає кількісному депутатському складу Тернопільської міської ради – 42.
❗️Отже, вартість 1 депутатського мандату Тернопільської міської ради для місцевої організації партії «Сила людей» склала 135 тисяч 950 гривень, для організації партії «За майбутнє» – 61 тисяча 365 гривень, для партії «Порядок.відповідальність. справедливість» – 59 тисяч 328 гривень, для «Свободи» – 53 тисячі 760 гривень, для «Європейської солідарності» – 21 тисяча 178 гривень, і для місцевої організації партії «Слуга народу» – 6 тисяч 936 гривні.
❗️Загалом, згідно остаточних фінансових звітів, серед партій, які отримали депутатські мандати за результатами виборів до Тернопільської міської ради, найбільше витратила на проведення передвиборної агітації місцева організація партії «Свобода» – 985 тисяч 673 гривні, а найменше «Слуга народу» – 20 тисяч 808 гривень. Щодо інших місцевих організацій партій, то «Сила людей» витратила 543 тисячі 800 гривень, партія «Порядок.відповідальність. справедливість» – 296 тисяч 640 гривень, «Європейська солідарність» – 190 тисяч 600 гривень, «За майбутнє» – 184 тисячі 94 гривні.
📢“Вартість отриманих депутатських мандатів для місцевих організацій партій є досить різною і залежить від співмірності кількості отриманих мандатів і витрат на передвиборну агітацію. Також це говорить про значні витрати та «цінність» отриманих депутатських мандатів. Таку своєрідну «вартість» депутатських мандатів досить часто визначають в містах країн Європи після проведення виборів. Тому ми також вирішили зробити такий аналіз за результатами виборів депутатів Тернопільської міської ради ” – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик.

🔸Нагадаємо, що участь у виборах до Тернопільської міської ради взяли 19 місцевих організацій партій, у виборчих списках яких було зареєстровано 665 кандидатів в депутати. В Тернопільській міській громаді було утворено 5 територіальних виборчих округів.

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