Яка “вартість” одного депутатського мандату тернопільської міської ради для партій?

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС порахували своєрідну “вартість” одного депутатського мандату Тернопільської міської ради для партій, які отримали депутатські мандати за результатами проведених виборів депутатів Тернопільської міської ради.

Це дослідження було зроблено на основі даних протоколу Тернопільської міської ТВК про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради та остаточних фінансових звітів виборчих фондів місцевих організацій партій, які брали участь у виборах депутатів Тернопільської міської ради та в підсумку отримали 5% від загальної кількості виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів в депутати від місцевих організацій партій. Такі остаточні фінансові звіти були оприлюднені на сторінці Тернопільської міської ТВК у соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, згідно підсумкового протоколу Тернопільської міської ТВК щодо виборів депутатів Тернопільської міської ради 6 партій отримали право на розподіл депутатських мандатів. Зокрема, місцева організація партії «Свобода» отримала 18 депутатських мандатів, «Європейська солідарність» – 9 депутатських мандатів, «Порядок.відповідальність. справедливість» – 5 мандатів, «Сила людей» – 4, а місцеві організації партій «За майбутнє» та «Слуга народу» по 3 депутатських мандати. Загальна кількість депутатських мандатів відповідає кількісному депутатському складу Тернопільської міської ради – 42.

Отже, вартість 1 депутатського мандату Тернопільської міської ради для місцевої організації партії «Сила людей» склала 135 тисяч 950 гривень, для організації партії «За майбутнє» – 61 тисяча 365 гривень, для партії «Порядок.відповідальність. справедливість» – 59 тисяч 328 гривень, для «Свободи» – 53 тисячі 760 гривень, для «Європейської солідарності» – 21 тисяча 178 гривень, і для місцевої організації партії «Слуга народу» – 6 тисяч 936 гривні.

Загалом, згідно остаточних фінансових звітів, серед партій, які отримали депутатські мандати за результатами виборів до Тернопільської міської ради, найбільше витратила на проведення передвиборної агітації місцева організація партії «Свобода» – 985 тисяч 673 гривні, а найменше «Слуга народу» – 20 тисяч 808 гривень. Щодо інших місцевих організацій партій, то «Сила людей» витратила 543 тисячі 800 гривень, партія «Порядок.відповідальність. справедливість» – 296 тисяч 640 гривень, «Європейська солідарність» – 190 тисяч 600 гривень, «За майбутнє» – 184 тисячі 94 гривні.

“Вартість отриманих депутатських мандатів для місцевих організацій партій є досить різною і залежить від співмірності кількості отриманих мандатів і витрат на передвиборну агітацію. Також це говорить про значні витрати та «цінність» отриманих депутатських мандатів. Таку своєрідну «вартість» депутатських мандатів досить часто визначають в містах країн Європи після проведення виборів. Тому ми також вирішили зробити такий аналіз за результатами виборів депутатів Тернопільської міської ради ” – зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик.

Нагадаємо, що участь у виборах до Тернопільської міської ради взяли 19 місцевих організацій партій, у виборчих списках яких було зареєстровано 665 кандидатів в депутати. В Тернопільській міській громаді було утворено 5 територіальних виборчих округів.